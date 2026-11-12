Vị trí sạt lở trên tuyến cao tốc từ đêm 11/11

Cụ thể, do mưa lớn kéo dài từ 17 giờ ngày 11/11 đến 8 giờ ngày 12/11, tại Km1287+750 - Km1287+850 (luồng bên phải), taluy dương sạt lở, đất đá tràn lên mặt đường dày khoảng 30 cm; tại Km1288+170 - Km1288+240 (luồng bên phải), đất đá tràn lên mặt đường dày từ 0,3 - 1,3 m...

Khu Quản lý đường bộ III đang huy động nguồn lực khắc phục hậu quả

Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) quản lý bảo dưỡng trên tuyến đang tập trung nhân lực hót sụt tại Km1287+750 - Km1287+850 và Km1288+170 - Km1288+240 (1 làn); phối hợp với lực lượng Công an địa phương phân luồng cao tốc Bắc Nam lưu thông ra Quốc lộ 1 tại Km1278+177.

Khu Quản lý đường bộ III giải tỏa đất đá trên tuyến

Hiện nay, tại hai đầu vào ra tuyến đều tắc đường cục bộ và vẫn tiếp tục có mưa to. Khu Quản lý đường bộ III tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục, dự kiến trong sáng 12/11 sẽ hoàn trả mặt đường cao tốc để thông xe.

Cục Đường bộ Việt Nam đang yêu cầu Khu Quản lý đường bộ III phân luồng tại nút giao lân cận (Nút Tuy An); bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại khu vực sạt lở; phối hợp với lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông để điều tiết, hướng dẫn giao thông; khẩn trương phối hợp Ban Quản lý dự án giao thông 7 huy động máy móc chuyên dụng, nhân lực giải tỏa đất đá, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Nguồn: TTXVN



