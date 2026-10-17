500 ngày đêm - Người lính thời bình và hành trình tìm lại tên Anh

Tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trong không gian tưởng niệm, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được triển khai với sự tham gia của các lực lượng chức năng.

Trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai, Công viên văn hóa Lê Thị Riêng là một trong những địa điểm được tập trung tìm kiếm. Song tìm thấy hài cốt mới chỉ là một bước, việc xác định chính xác danh tính người đã hy sinh mới là nhiệm vụ khó khăn hơn và đòi hỏi quá trình kiểm chứng lâu dài.

500 ngày bền bỉ với hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về

Thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hiện còn phân tán ở nhiều nguồn, chưa được chuẩn hóa và kết nối đầy đủ. Việc nghiên cứu hồ sơ các trận đánh lớn có thể giúp làm rõ địa bàn, thời gian, đơn vị tham gia, số lượng thương vong và khả năng chôn cất sau chiến đấu.

Công tác khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đòi hỏi sự tỉ mỉ, thận trọng trong từng công đoạn

Bên cạnh đó, nhân chứng chiến tranh ngày càng lớn tuổi, địa hình tại các chiến trường xưa không ngừng biến đổi, trong khi nhiều hồ sơ, tư liệu có nguy cơ xuống cấp hoặc thất lạc. Nguy cơ bom mìn, vật nổ tại một số địa bàn cùng tình trạng mẫu hài cốt suy giảm chất lượng theo thời gian đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Do đó, các công tác quy tập lại ngày một khó khăn, đòi hỏi sự thận trọng. Từ việc tiếp nhận thông tin, rà soát địa bàn đến kiểm tra những dấu tích được phát hiện, lực lượng làm nhiệm vụ phải phối hợp nhiều nguồn dữ liệu để có cơ sở xác minh.

Việc phát hiện hài cốt đồng góp phần làm rõ những thông tin còn thiếu sót, tạo cơ sở để tiếp tục xác định danh tính các Anh. Việc kết nối các nguồn thông tin có thể mở thêm hướng tìm kiếm tại những địa bàn mà dấu tích chiến tranh đã bị thời gian làm phai mờ.

Từng dấu tích được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm phục vụ công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, ký ức của những người từng chứng kiến sự kiện năm 1968 đã trở thành một nguồn thông tin có ý nghĩa đối với quá trình tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm danh tính các Anh của lực lượng chức năng mang ý nghĩa quan trọng với nhiều gia đình, khi có những người đã mong mỏi hài cốt người thân trở về đã nhiều thập kỷ, có những người thân đã qua đời khi còn chưa kịp biết nơi người nhà nằm lại, có những gia đình vẫn chờ đợi thông tin để hoàn thành tâm nguyện tìm kiếm. Vì vậy, mỗi kết quả được xác minh không chỉ có giá trị trong công tác chuyên môn, mà còn mở thêm cơ hội để những người ở lại tìm được câu trả lời sau nhiều năm chờ đợi.

Trong thời bình, những cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng tiếp tục góp sức giải quyết những hệ quả mà chiến tranh để lại.

Gửi lời tri ân đến những người lính thời bình

“Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ mang ý nghĩa đối với các gia đình đang mong chờ tin tức về người thân, mà còn góp phần nhắc nhở cộng đồng về giá trị hòa bình của ngày hôm nay. Từ góc nhìn của người trẻ, bạn Trần Nguyễn Anh Khoa - sinh viên năm 2, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh chia sẻ, chiến dịch này là dịp để lan tỏa lòng yêu nước, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và trân trọng cuộc sống hòa bình ngày nay.

Bên cạnh đó, sự biết ơn còn được thể hiện qua những tình cảm dành cho các cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Bà Lê Thị Kim Cúc (phường Bình Thạnh) bày tỏ sự trân trọng đối với chủ trương triển khai chiến dịch sau nhiều năm, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ngày đêm. Bà cũng mong các cán bộ, chiến sĩ giữ gìn sức khỏe để tiếp tục hoàn thành tốt công việc.

Các cán bộ, chiến sĩ bền bỉ trên hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo ông Đặng Quốc Hậu (TP. Hồ Chí Minh), chiến dịch còn là dịp để mỗi người nhìn lại cội nguồn, ghi nhớ công ơn của cha anh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước. Ông cho rằng việc tri ân không chỉ là trách nhiệm của riêng một cá nhân, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng để hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt được kết quả tốt đẹp.

Từ những chia sẻ ấy, có thể thấy hành trình tri ân được tiếp nối bằng nhiều cách khác nhau: sự tận tụy của những người lính trực tiếp làm nhiệm vụ, lòng biết ơn của người dân và ý thức gìn giữ lịch sử của thế hệ trẻ. Những nỗ lực thầm lặng tại hiện trường vì thế không chỉ góp phần tìm lại danh tính các anh hùng liệt sĩ, mà còn lan tỏa trách nhiệm và tình cảm của hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn những gia đình mong chờ tin người thân và những cái tên cần được xác định. Sự biết ơn, tri ân mà người dân gửi đến các anh chiến sĩ chính là lời ghi nhận cho những đóng góp mà các chiến sĩ ấy đã và đang nỗ lực từng ngày, góp phần nối dài hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ. Những nỗ lực ấy xứng đáng được ghi nhận, được trân trọng và biết ơn, bởi mỗi ngày bền bỉ của các chiến sĩ qua đi là thêm một ngày đóng góp thiết thực trong hành trình tìm lại tên Anh.