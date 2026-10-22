Khai mạc vòng chung kết Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026

Sân chơi thể thao quy mô toàn quốc

Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 là sự kiện thể thao quan trọng của ngành Giáo dục, đánh dấu sự trở lại của sân chơi thể thao sinh viên sau hơn một thập kỷ gián đoạn. Đại hội năm nay ghi nhận sự tham gia của 140 cơ sở giáo dục, với 6.358 vận động viên là sinh viên tranh tài ở vòng loại từ tháng 8/2026.

Sinh viên các trường tranh tài tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026

Các vận động viên thi đấu ở bảy môn gồm bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, pickleball và vovinam. Trong đó, bóng chuyền và bóng rổ đã hoàn thành các nội dung thi đấu trong tháng 9. Những môn còn lại tiếp tục diễn ra tại Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh từ ngày 19 đến 30/10.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết và sức trẻ

Không chỉ là nơi tranh tài, Đại hội còn tạo cơ hội để sinh viên các trường giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn kết và thể hiện năng lực bản thân. Những cuộc thi đấu sôi nổi góp phần tôn vinh ý chí, bản lĩnh, tinh thần trung thực và cao thượng trong thể thao.

Đại hội tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện thể chất và phát huy tinh thần đoàn kết trong sinh viên

Thông qua Đại hội, phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong sinh viên được thúc đẩy, hướng đến xây dựng lối sống năng động, lành mạnh và nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để các cơ sở giáo dục phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố thể thao tiềm năng, góp phần phát triển phong trào thể thao học đường trên phạm vi cả nước.

Với quy mô tổ chức rộng khắp và sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên, Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của thể thao trong môi trường giáo dục, nơi tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên được nuôi dưỡng qua từng cuộc tranh tài.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/b8_lHJvmyxs?si=hXb1uFR7M9_QKgu9