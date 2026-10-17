Du lịch TP. Hồ Chí Minh tung loạt trải nghiệm mới, đón sóng cao điểm cuối năm

Tổng quan du lịch TP. Hồ Chí Minh

Ngành công nghiệp không khói tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vị thế là động lực tăng trưởng hàng đầu trong cơ cấu dịch vụ và GRDP của địa phương. Tuy nhiên, chặng đường 3 tháng cuối năm đòi hỏi sự chuyển dịch quyết liệt về chất lượng dịch vụ để giữ chân dòng khách chi tiêu cao.

9 tháng đầu năm 2026, các chỉ số kinh tế của ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa hai thị trường nội địa và quốc tế. Cụ thể là, dòng khách ngoại quốc có bước nhảy vọt đáng kể nhờ nỗ lực quảng bá và làm mới chuỗi sản phẩm.

Bức tranh tăng trưởng du lịch TP. Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu đạt hơn 282.696 tỷ đồng

Chỉ tiêu du lịch 9 tháng Kết quả thực hiện 2026 So với cùng kỳ 2025 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2026 Doanh thu du lịch 282.696 tỷ đồng Tăng 43,4% 85,7% Lượt khách quốc tế 8,52 triệu lượt Tăng 34,5% 77,4% Lượt khách nội địa 39,565 triệu lượt Giảm 5,2% 79,1%

Mặc dù lượng khách nội địa giảm nhẹ 5,2%, tổng thu toàn ngành vẫn tăng trưởng vượt bậc 43,4%. Điều này chứng minh mức chi tiêu bình quân của du khách đã cải thiện rõ rệt. Đánh giá về kết quả này, lãnh đạo cơ quan quản lý ngành du lịch đô thị nhấn mạnh:

Bên cạnh đó, thành công của Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE HCMC tổ chức cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua là đòn bẩy xúc tiến quan trọng. Sự kiện quy tụ 500 đơn vị triển lãm, đón lượng người mua quốc tế (IBP) vượt mốc 260 đơn vị và ghi nhận khoảng 21.000 cuộc hẹn giao thương thực chất. Nhờ đó, điểm đến TP. Hồ Chí Minh củng cố vững chắc niềm tin của mạng lưới lữ hành toàn cầu.

Sự phục hồi và bứt phá của các doanh nghiệp đầu ngành đã tạo nền tảng vững chắc cho mức tăng trưởng chung. Điển hình, Công ty Du lịch Vietravel ghi nhận mức tăng trưởng khách từ 105% đến 115% so với cùng kỳ năm 2025, mang về doanh thu xấp xỉ 6.000 tỷ đồng sau 9 tháng.

Đồng thời, các doanh nghiệp đã chủ động tái cấu trúc dải sản phẩm, chuyển dịch từ mở rộng số lượng sang hoàn thiện chiều sâu trải nghiệm. Đặc biệt, sản phẩm tour trực thăng ngắm thành phố từ trên cao do Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế VinaGroup (Vina Group Travel) tiên phong khai thác thương mại với 4 đường bay đã định hình rõ nét phân khúc cao cấp cho du khách quốc tế.

Dịch vụ bay trực thăng ngắm cảnh đô thị từ trên cao được du khách quốc tế ưa chuộng

Cấu trúc phát triển không gian du lịch mới mở ra cơ hội liên kết chặt chẽ theo mô hình kiềng ba chân TP. Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu. Trong mối liên kết này, mỗi địa phương đảm nhận một trụ cột định vị riêng biệt. Cụ thể, khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh tập trung phát triển các điểm đến văn hóa, di tích lịch sử, ký ức đô thị kết hợp các trung tâm mua sắm và kinh tế đêm sôi động. Trong khi đó, Bình Dương đẩy mạnh khai thác chuyên sâu hệ thống làng nghề thủ công truyền thống và nét văn hóa bản địa độc đáo. Bà Rịa - Vũng Tàu lại đóng vai trò tối ưu hóa thế mạnh nghỉ dưỡng biển, kết hợp linh hoạt cùng đường bay trực thăng và trục kết nối giao thông Cần Giờ - Vũng Tàu.

Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE HCMC mở ra hơn 21.000 cuộc hẹn thương mại, kết nối du lịch thành phố với thị trường toàn cầu

Để cán đích mục tiêu năm 2026 với 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu khách nội địa và 330.000 tỷ đồng doanh thu, ngành du lịch thành phố cần tăng tốc thu hút thêm hơn 47.000 tỷ đồng trong quý 4.

Vì vậy, cơ quan quản lý ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp đã thống nhất kích hoạt đồng bộ ba nhóm giải pháp mang tính chiến lược.

Trước hết, thành phố tập trung phân luồng chuỗi "Lễ hội nối tiếp lễ hội" kết hợp kinh tế đêm bằng quy hoạch phân khu khoa học, chủ động giãn các hoạt động ra ngoài vùng lõi trung tâm nhằm hạn chế ùn ứ và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Giải pháp trọng tâm cuối năm của TP. Hồ Chí Minh

Song song đó, ngành du lịch đẩy mạnh khai thác dòng khách MICE và nghỉ dưỡng ven đô thông qua các gói hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng cuối năm, tiêu biểu như cụm lưu trú Long Hải kỳ vọng tăng 10% đến 12% công suất phòng nhờ thu hút nhóm chuyên gia, lao động quốc tế từ TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai vào các ngày trong tuần.

Cuối cùng, giải pháp then chốt nằm ở việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu số dùng chung, chuẩn hóa bản đồ du lịch số và đào tạo bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao để bắt kịp xu hướng thị trường toàn cầu.

Do đó, việc chuẩn hóa chất lượng dịch vụ song hành cùng tính sáng tạo của sản phẩm sẽ là chìa khóa then chốt để du lịch TP. Hồ Chí Minh khẳng định năng lực cạnh tranh bình đẳng với các siêu đô thị trong khu vực Đông Nam Á.