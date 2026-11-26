Tàu hàng hóa trọng tải lớn cập cảng Nam Vân Phong (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa (Kết luận số 128-KL/TW, ngày 20/11/2026).

Theo Kết luận số 128-KL/TW, tại phiên họp ngày 13/11/2026, xem xét Tờ trình số 56-TTr/TU, ngày 29/10/2026; tiếp thu, giải trình tại Tờ trình số 61-TTr/TU, ngày 10/11/2026 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau:

Đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong. Cho phép áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi tối đa như Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đã được áp dụng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất trong khuôn khổ quy định của Luật Phát triển đô thị.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, ý kiến xác đáng của các cơ quan Trung ương, tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Xác định rõ vị trí, vai trò chiến lược, lợi thế khác biệt, nổi trội và động lực phát triển chủ đạo của Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong trong tổng thể phát triển quốc gia, nhất là chủ trương xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển hệ thống logistics và các cực tăng trưởng mới.

Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị thực sự hiệu quả, bảo đảm thông thoáng nhưng chặt chẽ; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh gắn với kiểm soát quyền lực.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chí để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hình thành khu vực tăng trưởng mới có sức cạnh tranh quốc tế, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế biển, kinh tế-xã hội của địa phương, vùng và tăng trưởng chung của đất nước; rà soát kỹ, bảo đảm khả thi về nguồn lực, lộ trình triển khai và hiệu quả kinh tế-xã hội, gắn chặt phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển văn hoá, chăm lo đời sống nhân dân và lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc.

Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, phát huy cao nhất tinh thần chủ động của địa phương; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích và tác động của việc thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội và quyền lợi của người dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ động tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Nguồn: TTXVN