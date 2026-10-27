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Thế giới

Kenya: Xe tải tông xe buýt mất lái, 24 người thiệt mạng

XUÂN TUẤN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Vụ tai nạn giữa xe buýt chở đoàn dự lễ tang và xe tải trên cao tốc nối Nairobi với Mombasa, Kenya, ngày 25/10 khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Tại Kenya, 1 vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 25/10, trên tuyến cao tốc huyết mạch nối thủ đô Nairobi và thành phố cảng Mombasa, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, phương tiện gặp nạn là chiếc xe buýt của Nhà thờ đang chở đoàn hành khách đi từ vùng Lugari miền tây Kenya trở về thành phố ven biển Mombasa sau khi dự lễ tang một giám mục.

Kenya: Xe tải tông xe buýt mất lái, 24 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc với phần đầu xe tải mang biển số KDB 437W biến dạng hoàn toàn sau cú tông mạnh vào mạn sườn chiếc xe buýt KCN 373N

Benjamin Mwanthi - Chỉ huy cảnh sát giao thông cho biết: "Sau hành trình di chuyển xuyên đêm và dừng nghỉ ngắn, tài xế xe buýt đã vượt nhiều phương tiện liên tiếp và bất ngờ gặp xe tải chiều ngược lại. Dù cố gắng đánh lái tránh va chạm trực diện, chiếc xe buýt vẫn bị mất lái và lật ngang. Ngay sau đó, chiếc xe tải lao thẳng vào thân xe buýt".

Kenya: Xe tải tông xe buýt mất lái, 24 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Phần đuôi chiếc xe buýt của nhà thờ mang biển kiểm soát KCN 373N bị xé toạc và hư hỏng nặng nề sau va chạm trực diện trên tuyến cao tốc Nairobi - Mombasa

Giới chức Kenya xác nhận tài xế xe tải tử vong tại chỗ. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

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