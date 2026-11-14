John Malkovich: Nửa thế kỷ rong ruổi cùng nghệ thuật, không ngừng tìm kiếm thử thách mới

Cuộc đời nghệ thuật gắn với những chuyến đi

Trong hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, John Malkovich đã biểu diễn tại 47 quốc gia, theo thống kê của chính ông. Nam diễn viên từng hóa thân thành kẻ sát nhân hàng loạt trên sân khấu ở Hamburg, dàn dựng Les Liaisons Dangereuses tại Paris và tham gia các tác phẩm của George Bernard Shaw ở Bulgaria.

John Malkovich trong buổi chụp chân dung quảng bá phim Wild Horse Nine tại New York ngày 14/10/2026 (Ảnh: AP)

Với Malkovich, việc di chuyển liên tục đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Ông hiếm khi tham dự các buổi ra mắt phim có mình góp mặt, bởi thường đã lên đường đến một địa điểm khác. Có thời điểm, vừa hoàn thành buổi biểu diễn spoken word tại Mexico City, ông lại chuẩn bị sang Nhật Bản để đạo diễn một vở kịch – dù không biết tiếng Nhật.

Nam diễn viên cho rằng mỗi quốc gia có sự khác biệt về văn hóa, nhưng khán giả ở đâu cũng tìm đến nghệ thuật với mong muốn được cuốn hút, giải trí và trải nghiệm cảm xúc. Chính những cuộc gặp gỡ với công chúng ở nhiều nơi đã giúp ông tiếp tục duy trì sự tò mò và hứng thú với nghề.

Không chỉ gắn bó với điện ảnh và sân khấu kịch, Malkovich còn thử sức trong lĩnh vực thời trang, từng thực hiện 24 bộ sưu tập. Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, ông cũng tham gia nhiều chương trình kết hợp đọc lời thoại với nhạc cổ điển, biểu diễn cùng các dàn nhạc và nghệ sĩ thính phòng.

Vai diễn mới trong “Wild Horse Nine”

Trong Wild Horse Nine của đạo diễn Martin McDonagh, John Malkovich đảm nhận vai Chris, một nhân viên CIA già nua, mang nhiều mệt mỏi sau những năm tháng hoạt động bí mật. Nhân vật có mặt tại đảo Phục Sinh và dần muốn tiết lộ những bí mật liên quan đến quá khứ, sau một đời tham gia các hoạt động lật đổ chính phủ và ám sát.

Sam Rockwell và John Malkovich trong một phân cảnh của Wild Horse Nine (Ảnh: AP)

Đạo diễn Martin McDonagh cho biết ông bị cuốn hút bởi khả năng thể hiện những khoảng lặng của Malkovich. Ngay cả khi nhân vật chỉ nhìn ra cửa sổ, lắng nghe một đoạn ghi âm hay hút thuốc, nam diễn viên vẫn có thể truyền tải nỗi buồn và sự hối tiếc mà không cần nhiều lời thoại.

Kịch bản phim đề cập đến những vấn đề lịch sử nhạy cảm, trong đó có vai trò của CIA trong vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy và cuộc đảo chính quân sự tại Chile. Malkovich nhận thấy câu chuyện có sự tương đồng với một số dự án sân khấu trước đây của ông, vốn khai thác những biến cố chính trị và tác động lâu dài của chúng lên con người.

Nam diễn viên tiếp tục hoạt động nghệ thuật trên nhiều lĩnh vực sau hơn 50 năm gắn bó với sân khấu và điện ảnh (Ảnh: AP)

Bên cạnh vai diễn mới, Malkovich vẫn tiếp tục theo đuổi các hoạt động sân khấu và âm nhạc. Ông cho biết bản thân ngày càng hứng thú với công việc hơn so với thời đôi mươi, bởi mỗi dự án đều mang đến cơ hội học hỏi. Với nam diễn viên, lựa chọn một cuộc đời nhiều dịch chuyển đồng nghĩa phải chấp nhận những đánh đổi, nhưng đó cũng là con đường ông chủ động theo đuổi.

John Malkovich đảm nhận vai nhân viên CIA Chris trong phim Wild Horse Nine của đạo diễn Martin McDonagh (Ảnh: AP)

Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, John Malkovich vẫn không giới hạn mình trong một lĩnh vực hay hình ảnh nghệ sĩ nhất định. Từ điện ảnh, sân khấu đến âm nhạc và thời trang, hành trình của ông cho thấy sức bền sáng tạo được nuôi dưỡng bằng tinh thần ham học hỏi và sẵn sàng bước vào những trải nghiệm mới.

Nguồn: AP