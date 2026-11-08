Jazz xuống phố, biến Khu Hòa Bình thành sân khấu âm nhạc giữa lòng Đà Lạt

Jazz hòa vào nhịp sống thường ngày

Từ khi trời chạng vạng, khán giả đã tập trung quanh sân khấu Jazz tại khu vực trước Rạp Hòa Bình. Khi khu vực phía trước Rạp trở thành không gian đi bộ, lượng người đổ về ngày càng đông, tạo nên không khí sôi động tại trung tâm Đà Lạt trong tối cuối tuần.

Đông đảo người dân và du khách tập trung theo dõi các tiết mục Jazz tại sân khấu Khu Hòa Bình (Ảnh: BTC)

Bên cạnh người dân địa phương, nhiều du khách trong và ngoài nước cũng dừng chân theo dõi chương trình. Không ít người vừa dạo phố, vừa thưởng thức âm nhạc, biến khu vực sân khấu thành điểm gặp gỡ giữa hoạt động biểu diễn và sinh hoạt cộng đồng.

Chương trình tối thứ hai diễn ra với nhịp điệu linh hoạt hơn, kết hợp các tiết mục trữ tình với những phần trình diễn giàu năng lượng. Các ban nhạc lần lượt mang đến nhiều phong cách Jazz, tạo nên không gian âm nhạc đa dạng giữa khu vực phố đi bộ.

Yellow Star Bigband mở màn đêm diễn thứ hai với những phần hòa tấu Jazz giàu năng lượng (Ảnh: BTC)

Yellow Star Bigband tiếp tục chương trình sau lần xuất hiện tại đêm khai màn ở Quảng trường Lâm Viên. Nhóm nghệ sĩ trẻ từ Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mang đến phần hòa tấu cùng những ca khúc có lời, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Nhóm nhạc JKC đến từ Hàn Quốc mang màu sắc Jazz đương đại đến với khán giả Đà Lạt (Ảnh: BTC)

Tiếp nối chương trình, JKC mang màu sắc Jazz đương đại lên sân khấu. Với sự kết hợp giữa giọng hát, trumpet, guitar, keyboard, synthesizer, bass và trống, nhóm tạo nên những tiết mục sôi động, nhận được sự hưởng ứng của khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Sắc màu Jazz trong những giai điệu quen thuộc

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là phần trình diễn của Song Như & Cá Trê. Ban nhạc kết hợp nhiều thể loại như Jazz Fusion, Funk và Latin, đồng thời đưa những ca khúc quen thuộc đến gần hơn với khán giả.

Phần trình diễn của Song Như & Cá Trê kết hợp những giai điệu quen thuộc với tinh thần ngẫu hứng của Jazz (Ảnh: BTC)

Trong đó, Habanera tạo sự kết nối giữa giai điệu opera nổi tiếng và cách thể hiện của ban nhạc trẻ. Còn với ca khúc Điều Giản Dị, không khí chương trình trở nên gần gũi hơn khi nhiều khán giả cùng hát theo câu hát “càng xa em ta càng thấy yêu em”.

Tiết mục Điều Giản Dị tạo nên khoảnh khắc giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả (Ảnh: BTC)

Ở phần trình diễn này, nghệ sĩ chủ động đưa micro về phía khán giả, tạo điều kiện để người xem cùng tham gia vào tiết mục. Sự tương tác trực tiếp góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa sân khấu và công chúng, vốn là điểm nhấn của chương trình tại Khu Hòa Bình.

Các thành viên Dadada Band mang đến sân khấu nguồn năng lượng sôi động cùng những tiết tấu hiện đại (Ảnh: BTC)

Khép lại đêm diễn, Dadada Band đến từ Hàn Quốc mang đến các tiết mục thuộc dòng Jazz Rock và Pop Rock. Nhóm tạo không khí sôi động với những tiết tấu hiện đại, đồng thời khuyến khích khán giả vỗ tay theo nhịp trong suốt phần trình diễn.

Với sân khấu đêm thứ hai, chúng tôi không muốn có khoảng cách giữa khán giả và nghệ sĩ nữa. Đặc biệt đây là sân khấu dành cho các tài năng trẻ nhạc Jazz của Việt Nam và quốc tế có điều kiện giao lưu với nhau, và gặp gỡ khán giả ở Đà Lạt. Việc không có khoảng cách tạo ra rất nhiều cảm xúc và cảm hứng đặc biệt. Ông Huy Tuấn - Tổng đạo diễn, nhạc sĩ

Tinh thần ấy hiện diện khá rõ trong cấu trúc của đêm diễn. Chương trình dành phần lớn thời lượng cho các nghệ sĩ trẻ trong nước và quốc tế. Từ Yellow Star Bigband, JKC, Song Như & Cá Trê đến Dadada Band.

Mỗi nhóm mang đến một màu sắc riêng, góp phần giới thiệu sự đa dạng của Jazz thông qua nhiều phong cách và cách tiếp cận âm nhạc khác nhau.

Những tiết mục đa dạng từ Jazz Fusion, Funk đến Jazz Rock tạo nên không gian âm nhạc sôi động tại Khu Hòa Bình (Ảnh: BTC)

Sau hai đêm tại các không gian công cộng, Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 sẽ khép lại lúc 17h30 ngày 8/11 tại HAUS Da Lat trong một không gian riêng tư hơn.

Đêm diễn sẽ dành cho khách mời có sự tham gia của Hồng Nhung, Nguyên Lê, Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí & Musique de Salon, Lân Nhã, Bùi Lan Hương cùng các nghệ sĩ khác.