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Văn hóa - Giải trí

15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt

THANH THỦY
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(HTV) - Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 chính thức khai màn tại Đà Lạt với khoảng 15.000 khán giả. Những màn trình diễn của Lisa Ono, Raul Midón, Nik West cùng các nghệ sĩ Việt Nam tạo nên đêm hội tụ nhiều sắc màu âm nhạc.

Đêm Jazz bùng nổ giữa lòng phố núi

Tối 6/11, Quảng trường Lâm Viên trở nên sôi động khi khoảng 15.000 khán giả theo ước tính của Ban Tổ chức cùng hội tụ trong đêm khai mạc Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. Kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, chương trình đưa công chúng qua nhiều phong cách âm nhạc, từ Bossa Nova, Jazz/Soul đến Funk sôi động.

15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 1.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 2.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 3.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 4.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 5.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 6.

Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 chính thức ngày mạc tối 6/11 (Ảnh: BTC)

Mở màn là Yellow Star Bigband đến từ Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Với các tiết mục như Viet Fest, No More Love, Giao SắcSay, các nghệ sĩ trẻ mang đến phần trình diễn giàu năng lượng, kết hợp giữa hòa tấu Bigband và giọng ca nội lực.

15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 7.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 8.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 9.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 10.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 11.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 12.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 13.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 14.

Những giọng ca trẻ của Yellow Star Bigband khuấy động sân khấu, mở màn đầy hứng khởi cho đêm hội Jazz tại Đà Lạt (Ảnh: BTC)

Tiếp nối, nhóm nhạc JKC đến từ Hàn Quốc khuấy động không khí bằng sự giao thoa giữa Jazz, R&B, Funk và Pop đương đại. 

15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 15.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 16.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 17.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 18.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 19.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 20.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 21.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 22.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 23.

Nhóm nhạc JKC mang đến bầu không khí trẻ trung, hiện đại với những giai điệu sôi động, kết nối khán giả qua nhiều sắc màu âm nhạc (Ảnh: BTC)

Trong khi đó, “Nữ hoàng Bossa Nova” Lisa Ono mang đến những giai điệu quen thuộc như The Girl from Ipanema, Wave, Moon River Mas Que Nada.

15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 24.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 25.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 26.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 27.

“Nữ hoàng Bossa Nova” Lisa Ono chinh phục khán giả Đà Lạt bằng phong thái biểu diễn duyên dáng và chất giọng ngọt ngào (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ Nhật Bản còn đưa các làn điệu dân ca Việt Nam như Trống Cơm, Bèo Dạt Mây TrôiInh Lả Ơi vào phần trình diễn. Đặc biệt, Inh Lả Ơi, làn điệu dân ca Thái vùng Tây Bắc, được làm mới theo phong cách Bossa Nova, tạo nên màn giao thoa văn hóa thú vị và nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.

15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 28.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 29.

Lisa Ono tạo nên khoảnh khắc giao thoa văn hóa đặc biệt khi thể hiện những làn điệu dân ca Việt Nam bằng phong cách Bossa Nova (Ảnh: BTC)

Raul Midón, Hà Trần và Hoài Sa tạo dấu ấn riêng cho đêm nhạc Jazz

Sau Lisa Ono, nghệ sĩ người Mỹ Raul Midón tiếp tục chinh phục khán giả bằng khả năng kết hợp guitar, giọng hát và kỹ thuật mô phỏng âm thanh của nhiều nhạc cụ. Dù khiếm thị từ khi sinh ra, anh vẫn xây dựng phong cách biểu diễn độc đáo, được biết đến với biệt danh “One-Man Band”.

15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 30.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 31.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 32.

Lần đầu đến Việt Nam, Raul Midón chia sẻ ấn tượng với âm điệu tiếng Việt và cả những âm thanh còi xe trên đường phố (Ảnh: BTC)

Raul Midón bày tỏ mong muốn những trải nghiệm tại Đà Lạt có thể trở thành chất liệu cho một sáng tác mới. Anh gửi lời khích lệ đến nghệ sĩ trẻ Việt Nam hãy tự tin kết hợp âm nhạc truyền thống với những phong cách mình yêu thích để tạo nên dấu ấn riêng.

15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 33.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 34.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 35.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 36.

Raul Midón chinh phục khán giả bằng khả năng kết hợp guitar, giọng hát và kỹ thuật mô phỏng âm thanh của nhiều nhạc cụ (Ảnh: BTC)

Một trong những phần trình diễn được mong đợi là cuộc hội ngộ giữa diva Hà Trần và nhạc sĩ Hoài Sa. Cả hai làm mới những ca khúc quen thuộc như Tình Ca, Cầu Vồng Đêm Mưa, Mùa Thu Trắng, Mùa Đông Sẽ QuaCứ Chill Thôi bằng tinh thần Jazz Fusion.

15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 37.
15.000 khán giả hòa mình vào đêm khai màn Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Ảnh 38.

Diva Hà Trần và nhạc sĩ Hoài Sa cùng thăng hoa trong đêm nhạc với màn kết hợp mang đậm dấu ấn cá nhân và tinh thần Jazz (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, với bản phối mới của Cứ Chill Thôi, Hà Trần khiến khán giả bất ngờ khi hài hước giới thiệu sẽ “thực sự hát rap”. Phần thể hiện mới mẻ cùng sự tương tác sôi nổi của khán giả đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn.

Nữ ca sĩ cũng dành tặng nhạc sĩ Huy Tuấn món quà bất ngờ khi thể hiện ca khúc Mùa Đông Sẽ Qua. Màn trình diễn được giữ kín đến phút cuối khiến chính tác giả cũng không hay biết trước đó. Chứng kiến sáng tác của mình vang lên qua giọng hát Hà Trần, Huy Tuấn hài hước chia sẻ anh “suýt nữa ngất”.

Nik West khép lại đêm diễn, lễ hội tiếp tục ngày 7/11

Khép lại hơn 5 giờ biểu diễn là Nik West, nữ bassist người Mỹ nổi bật với kỹ thuật chơi bass mạnh mẽ và phong cách trình diễn giàu năng lượng. Qua các tác phẩm như Catch Me If You Can, Forbidden Fruit, Cotton Candy và liên khúc We Want The Funk & Flashlight, cô đưa khán giả vào không gian Funk, Disco sôi động.

Những màn solo bass cùng phong thái làm chủ sân khấu của Nik West khiến đông đảo khán giả hòa theo nhịp điệu, khép lại đêm khai mạc trong tiếng reo hò và những tràng pháo tay.

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Nik West biến sân khấu thành không gian âm nhạc sôi động với những cú solo bass đầy ngẫu hứng và cuốn hút (Ảnh: BTC)

Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 8/11, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, do HAUS Foundation tổ chức, phối hợp cùng Beyond Entertainment & Communication thực hiện. Nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vai trò khởi xướng, Tổng đạo diễn và Giám đốc Nghệ thuật.

Sau đêm khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên, lễ hội tiếp tục vào tối 7/11 tại sân khấu Tài năng trẻ, phía trước Rạp 3/4, khu Hòa Bình, Đà Lạt. Chương trình diễn ra từ 18 giờ đến 21 giờ 45 và mở cửa tự do, tiếp tục đưa âm nhạc Jazz đến gần hơn với người dân địa phương và du khách.

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(HTV) - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 8/11 tại Đà Lạt, quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế như Lisa Ono, Raul Midón cùng các tên tuổi Việt Nam như Diva Hồng Nhung, Hà Trần, Đức Trí và Hoài Sa. Lễ hội hướng đến xây dựng điểm hẹn Jazz quốc tế, kết nối âm nhạc với di sản và cảnh quan Đà Lạt.

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