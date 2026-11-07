Jazz và hành trình tìm kiếm công chúng tại Việt Nam

Từ âm nhạc cộng đồng đến sức sống sáng tạo

Jazz hình thành từ sự giao thoa của nhiều truyền thống âm nhạc tại New Orleans, Mỹ, vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Từ những không gian sinh hoạt cộng đồng, đường phố và các địa điểm khiêu vũ, dòng nhạc này dần phát triển thành một ngôn ngữ nghệ thuật có sức ảnh hưởng rộng khắp.

Jazz từng là âm nhạc của đường phố, quán bar, vũ trường, cộng đồng (Ảnh: Internet)

Điểm đặc trưng của jazz nằm ở tinh thần ngẫu hứng. Thay vì cố định hoàn toàn trong một khuôn mẫu, nghệ sĩ có thể biến đổi giai điệu, tiết tấu và cách phối hợp giữa các nhạc cụ ngay trong lúc trình diễn. Mỗi lần thể hiện vì thế có thể mang đến một sắc thái khác nhau.

Nhóm nhạc Jazz đầu thời kỳ Louis Armstrong (Ảnh: Internet)

Chính sự linh hoạt ấy giúp jazz liên tục thích nghi qua nhiều thế hệ. Từ Louis Armstrong, Billie Holiday, Miles Davis đến những nghệ sĩ đương đại như Norah Jones hay Laufey, mỗi người lại mở rộng dòng nhạc bằng cách tiếp cận và ngôn ngữ riêng.

NSƯT Quyền Văn Minh - một trong những người đặt nền móng trong việc giảng dạy và sáng tác nhạc Jazz tại Việt Nam (Ảnh: Trang cá nhân nhân vật)

Tại Việt Nam, jazz cũng có quá trình hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Những tên tuổi như NSƯT Quyền Văn Minh góp phần xây dựng nền tảng biểu diễn, đào tạo và đưa dòng nhạc này đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, hoạt động của giới nghệ sĩ và thói quen thưởng thức của số đông vẫn còn khoảng cách nhất định.

Mở rộng không gian, hình thành công chúng

Một trong những trở ngại của jazz là định kiến về tính hàn lâm và sự khó tiếp cận. Với người chưa quen, những đoạn ứng tác kéo dài hay sự biến đổi liên tục giữa các nhạc cụ có thể tạo cảm giác khó nắm bắt. Nhưng để thưởng thức jazz, khán giả không nhất thiết phải có kiến thức chuyên môn. Sự tò mò và cơ hội trải nghiệm trực tiếp có thể là điểm bắt đầu.

Các nghệ sĩ saxophone biểu diễn tại đêm khai mạc Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 (Ảnh: TTXVN)

Từ thực tế đó, việc đưa jazz ra khỏi những câu lạc bộ chuyên biệt, đến quảng trường, nhà hát và không gian văn hóa công cộng có ý nghĩa quan trọng. Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 là một ví dụ khi các hoạt động biểu diễn được tổ chức tại nhiều địa điểm, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận dòng nhạc trong những bối cảnh gần gũi hơn.

Các nghệ sĩ trẻ biểu diễn tại không gian Hanoi Jazztival 2026 (Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ)

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Huy Tuấn, phát triển jazz không chỉ là câu chuyện của người biểu diễn mà còn gắn với việc xây dựng cộng đồng khán giả. Một dòng nhạc muốn tồn tại lâu dài cần có không gian hoạt động thường xuyên, cơ hội tiếp xúc với nhiều nhóm công chúng và những chương trình đủ sức khơi gợi sự quan tâm.

Đặc biệt, khán giả trẻ cần được tiếp cận jazz thông qua những trải nghiệm đa dạng, từ chương trình biểu diễn, hoạt động giao lưu đến các dự án kết hợp nhiều thể loại. Giáo dục thẩm mỹ vì thế không chỉ nằm trong trường lớp, mà còn được hình thành từ chính những lần công chúng trực tiếp gặp gỡ nghệ thuật.

Tìm tiếng nói riêng từ chất liệu bản địa

Bên cạnh mở rộng khán giả, tìm kiếm bản sắc riêng cũng là hướng đi đáng chú ý của jazz Việt Nam. Sự kết hợp giữa tinh thần ngẫu hứng của jazz với thang âm ngũ cung, giai điệu dân gian hoặc những ca khúc quen thuộc có thể tạo nên cách biểu đạt mới.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại Đà Lạt (Ảnh: Vietnam Jazz Heritage Festival 2026)



Tuy nhiên, sự giao thoa không đơn thuần là đưa nhạc cụ truyền thống vào một bản phối jazz. Điều quan trọng nằm ở khả năng chuyển hóa chất liệu văn hóa thành ngôn ngữ sáng tạo tự nhiên, vừa giữ được tinh thần của thể loại, vừa thể hiện trải nghiệm âm nhạc Việt Nam.

Hành trình đưa jazz đến gần công chúng vì thế cần nhiều hơn những lễ hội hay đêm diễn riêng lẻ. Đào tạo nghệ sĩ, duy trì sân khấu biểu diễn, hỗ trợ sáng tác và tạo điều kiện để khán giả tiếp cận thường xuyên đều là những yếu tố cần thiết.

Sự kết hợp giữa jazz và chất liệu âm nhạc bản địa mở ra hướng sáng tạo riêng cho nghệ sĩ Việt Nam (Ảnh: Vietnam Jazz Heritage Festival 2026)

Jazz không nhất thiết phải trở thành dòng nhạc đại chúng mới có giá trị. Điều quan trọng là thể loại này có không gian để phát triển, có nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và có công chúng sẵn sàng khám phá. Khi những điều kiện ấy được nuôi dưỡng, jazz sẽ có thêm cơ hội trở thành một phần sống động trong bức tranh âm nhạc đa dạng của Việt Nam.