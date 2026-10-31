Lisa Ono, Raul Midón, Nik West cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội tụ tại Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026

Đà Lạt tổ chức lễ hội Jazz quốc tế trong 3 ngày

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, hướng đến đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa, du lịch và phát huy danh hiệu “Thành phố sáng tạo âm nhạc” của UNESCO mà Đà Lạt được công nhận năm 2023.

Lễ hội do UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, HAUS Foundation tổ chức, phối hợp cùng Beyond Entertainment & Communication thực hiện. Nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhiệm vai trò khởi xướng, Tổng đạo diễn và Giám đốc Nghệ thuật (Ảnh: BTC)

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, khí hậu, cảnh quan và không gian kiến trúc của Đà Lạt tạo nên sự đồng điệu với tinh thần tự do, ngẫu hứng của nhạc Jazz. Ông kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành điểm hẹn âm nhạc quốc tế, đồng thời đưa dòng nhạc này đến gần hơn với công chúng.

Lisa Ono, Raul Midón, Nik West và các diva Việt góp mặt tại lễ hội Jazz

Lễ hội mở màn ngày 6/11 với chương trình “Đại tiệc Jazz bên hồ”, diễn ra từ 17 giờ đến 22 giờ tại Quảng trường Lâm Viên. Đêm nhạc có sự góp mặt của Lisa Ono - nghệ sĩ được mệnh danh là “Nữ hoàng Bossa Nova châu Á”, nghệ sĩ guitar Raul Midón với hai đề cử Grammy và nữ nghệ sĩ bass người Mỹ Nik West.

Lisa Ono, Raul Midón và Nik West sẽ tham gia Lễ hội Jazz tại Đà Lạt lần này (Ảnh: BTC)

Đại diện Việt Nam có diva Hà Trần kết hợp cùng nhà sản xuất Hoài Sa, bên cạnh nhóm nhạc trẻ JKC đến từ Hàn Quốc và dàn hòa tấu Yellow Star Big Band với gần 20 nhạc công. Chương trình mở cửa miễn phí cho tất cả khán giả đến trải nghiệm.

Đêm khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc giữa khung cảnh hoàng hôn bên hồ Xuân Hương, mở ra hành trình kết nối tinh hoa Jazz thế giới với thiên nhiên và bản sắc Đà Lạt (Ảnh: BTC)

Ngày 7/11, không gian âm nhạc tiếp tục tại Sân khấu Tài năng trẻ, phía trước Rạp 3/4 ở khu Hòa Bình, từ 18 giờ đến 21 giờ 45. Đêm nhạc mang màu sắc Jazz đường phố, với sự tham gia của DADADA - nhóm nhạc quán quân cuộc thi Indiestance 2025 tại Hàn Quốc, JKC, Yellow Star Big Band, Mekong Bigband cùng Song Như & Cá Trê Band.

Đêm diễn thứ hai mang phong vị Jazz đường phố, hứa hẹn tạo nên không gian âm nhạc phóng khoáng, nơi những giai điệu ngẫu hứng hòa quyện cùng nhịp sống sôi động của Đà Lạt (Ảnh: BTC)

Đêm cuối cùng diễn ra từ 17 giờ đến 21 giờ ngày 8/11 tại khuôn viên HAUS Đà Lạt. Chương trình quy tụ diva Hồng Nhung cùng nghệ sĩ guitar Nguyên Lê và Nguyên Lê Kinship Band đến từ Pháp, trình diễn các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó là dự án Musique de Salon của nhạc sĩ Đức Trí với sự góp giọng của Lân Nhã, Bùi Lan Hương và Bình An, cùng TMT Fusion Band do nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn dẫn dắt.

Đêm di sản tại HAUS Đà Lạt hứa hẹn khép lại lễ hội bằng những màn trình diễn giàu cảm xúc, kết nối tinh hoa Jazz quốc tế với âm nhạc Việt Nam trong không gian kiến trúc và văn hóa đặc sắc (Ảnh: BTC)

Đêm diễn tại HAUS Đà Lạt dành riêng cho khách mời đăng ký qua hotline hoặc fanpage của chương trình.

Tăng cường công tác đón khách và bảo đảm an toàn

Tại buổi họp báo, ông Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh lễ hội là một trong những hoạt động cụ thể nhằm phát huy vai trò của âm nhạc trong đời sống văn hóa, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và mở rộng giao lưu quốc tế.

Lễ hội được kỳ vọng góp phần thu hút du khách, quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng và khẳng định vị thế thành phố sáng tạo âm nhạc trên bản đồ quốc tế (Ảnh: BTC)

Để phục vụ người dân và du khách, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Cảng hàng không quốc tế Liên Khương phối hợp với các hãng hàng không nghiên cứu tăng tần suất chuyến bay, mở rộng kết nối. Các đơn vị chức năng cũng thống nhất phương án miễn phí trông giữ xe tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, dự án HAUS Đà Lạt và một số khu vực lân cận trong thời gian diễn ra sự kiện.

Phối cảnh sân khấu tại Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 (Ảnh: BTC)

Lực lượng chức năng triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và phòng cháy chữa cháy. Sinh viên am hiểu ngoại ngữ và văn hóa tại địa phương cũng được huy động hỗ trợ đón tiếp khách quốc tế.

Trailer chính thức của Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 (Video: BTC)

Với ba ngày diễn ra tại những không gian khác nhau của Đà Lạt, Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 kỳ vọng tạo thêm trải nghiệm nghệ thuật cho người dân và du khách, đồng thời kết nối âm nhạc quốc tế với bản sắc văn hóa, kiến trúc và thiên nhiên phố núi.