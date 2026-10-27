Six Kings Slam trở thành điểm hẹn tái xuất

Six Kings Slam dự kiến diễn ra vào tháng 12, sau khi Ban Tổ chức quyết định dời lịch từ tháng 10 vì những lo ngại về an ninh. Sự thay đổi này mở ra khả năng Sinner góp mặt tại giải đấu biểu diễn quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu của quần vợt nam thế giới.

Sinner từng hai lần liên tiếp vô địch Six Kings Slam. Ở cả hai kỳ giải trước, tay vợt người Ý đều đánh bại Carlos Alcaraz trong trận chung kết, qua đó giành khoản tiền thưởng lên đến 6 triệu USD cho mỗi danh hiệu.

Jannik Sinner và Carlos Alcaraz trong trận chung kết Six Kings Slam

Với thành tích đó, Sinner là một trong những gương mặt đáng chú ý của giải đấu. Nếu trở lại đúng kế hoạch, màn tái xuất của anh sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt sau quãng thời gian phải tạm dừng thi đấu vì vấn đề thể lực.

Chấn thương ảnh hưởng đến lịch thi đấu cuối mùa

Theo thông tin được cung cấp, chấn thương đầu gối đã khiến Sinner phải ngồi ngoài kể từ sau chức vô địch Wimbledon vào tháng 7. Tay vợt 25 tuổi sau đó thông báo không tiếp tục thi đấu trong năm 2026 để tập trung hồi phục.

Jannik Sinner dự kiến tái xuất tại Six Kings Slam vào tháng 12 sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối

Quyết định này đồng nghĩa Sinner phải bỏ lỡ chuỗi giải sân cứng trong nhà tại châu Âu và ATP Finals ở Turin. Đây đều là những sự kiện đáng chú ý trong giai đoạn cuối mùa giải. Đáng nói, Sinner từng vô địch ATP Finals trong hai năm gần nhất, vì vậy việc vắng mặt tại giải đấu này là một thay đổi lớn trong lịch trình của anh.

Dù vậy, Six Kings Slam không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của ATP Tour. Khả năng tham dự giải đấu vào tháng 12 cần được nhìn nhận trong bối cảnh kế hoạch hồi phục và lịch thi đấu của Sinner, thay vì mặc nhiên xem đây là sự trở lại ở các giải đấu chính thức.

Quy tụ dàn sao hàng đầu thế giới

Bên cạnh Sinner và Alcaraz, Six Kings Slam còn có sự góp mặt của Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz và Alex de Minaur. Sự hiện diện của những tên tuổi lớn giúp giải đấu trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ quần vợt.

Trong khi chờ thông tin chính thức về tình trạng thể lực và lịch thi đấu của Sinner, người hâm mộ sẽ tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục của tay vợt người Ý. Màn tái xuất tại Six Kings Slam, nếu diễn ra, sẽ là dịp để đánh giá bước đầu khả năng trở lại của nhà vô địch hai kỳ giải liên tiếp.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/NnrfBmU7d9U?si=HwLXSEbqY8WN7P5g