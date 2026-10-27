CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026

THIÊN BÌNH
Theo dõi HTV trên Google News

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich giành Quả bóng vàng 2026, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên nhận giải thưởng cá nhân danh giá này kể từ năm 2001. Ở hạng mục nữ, Alexia Putellas cũng được vinh danh lần thứ ba trong sự nghiệp.

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026- Ảnh 1.

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026 (Ảnh: AP)

Quả bóng vàng 2026 vừa được trao tại Luân Đôn (Anh). Theo Associated Press (AP), Harry Kane vượt qua những ứng viên nổi bật như Kylian Mbappé, Lamine Yamal và Lionel Messi để giành giải thưởng dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên tiền đạo 33 tuổi nhận danh hiệu này.

Kane có mùa giải 2025–2026 nổi bật trong màu áo Bayern Munich. Anh ghi 61 bàn sau 51 trận cho câu lạc bộ, góp công giúp đội bóng giành cú đúp danh hiệu quốc nội gồm Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Tính cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển, chân sút người Anh ghi tổng cộng 73 bàn trong mùa giải. 

Tại World Cup 2026, Kane ghi sáu bàn và cùng tuyển Anh tiến vào bán kết. Thành tích này góp phần củng cố vị thế của anh trong cuộc đua Quả bóng vàng. Lần gần nhất một cầu thủ Anh giành giải là Michael Owen vào năm 2001. Đáng chú ý, lễ trao giải năm nay cũng đánh dấu 70 năm kể từ khi Quả bóng vàng ra đời vào năm 1956.

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026- Ảnh 2.

Ở hạng mục nữ, tiền vệ người Tây Ban Nha Alexia Putellas giành Quả bóng vàng lần thứ ba (Ảnh: AP)

Ở hạng mục nữ, tiền vệ người Tây Ban Nha Alexia Putellas giành Quả bóng vàng lần thứ ba. Cô được vinh danh sau mùa giải thành công cùng Barcelona, trước khi chuyển sang khoác áo London City Lionesses vào mùa hè năm 2026. Putellas từng đoạt giải liên tiếp trong hai năm 2021 và 2022. Chiến thắng lần này giúp cô chấm dứt chuỗi ba năm liên tiếp thống trị của đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha, Aitana Bonmatí.

Nguồn: AP, Reuters

Tin liên quan

Harry Kane ghi bàn ở trận thứ 100 tại Bundesliga

Harry Kane ghi bàn ở trận thứ 100 tại Bundesliga

Harry Kane ghi bàn thắng thứ 102 tại Bundesliga trong lần ra sân thứ 100 cho Bayern Munich, góp công vào chiến thắng 6-1 trước RB Leipzig.

Harry Kane san bằng kỷ lục khoác áo tuyển Anh

Harry Kane san bằng kỷ lục khoác áo tuyển Anh

Harry Kane đã có lần thứ 125 khoác áo tuyển Anh, san bằng kỷ lục của cựu thủ môn Peter Shilton trong chiến thắng 3-0 trước Cộng hòa Czech tại UEFA Nations League.**

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 11:05 26/10/2026

(HTV) - Tình trường có thể “đếm bằng cả ngón chân”, Thanh Thanh vẫn giữ quan niệm yêu ai cũng xem như mối tình đầu. Sự hài hước, thẳng thắn của cô gái tạo nên màn mai mối thú vị, trước khi cả hai cùng bấm nút, chính thức chốt kèo tại Bạn muốn hẹn hò.

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Show nổi bật 15:35 26/10/2026

(HTV) - Hoạt động đua ngựa dần thu hẹp khiến công việc gắn bó từ thuở nhỏ của anh Lê Tiến Tông trải qua nhiều khó khăn. Thế nhưng, tại Saigon Farm Horse ở phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh, anh vẫn bền bỉ chăm sóc đàn ngựa và tìm cách duy trì nghề.

Chùa Bồ Đề tổ chức Đại lễ Dâng y Kathina năm 2026

Chùa Bồ Đề tổ chức Đại lễ Dâng y Kathina năm 2026

Văn hóa - Giải trí 12:34 26/10/2026

(HTV) - Đại lễ Dâng y Kathina Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026 tại Chùa Bồ Đề, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo chư Tăng, Phật tử tham dự, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Houthi lại tấn công quy mô lớn vào Ả-rập Xê-út

Houthi lại tấn công quy mô lớn vào Ả-rập Xê-út

Thế giới 17:52 26/10/2026

(HTV) - Houthi tuyên bố phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào ba mục tiêu tại Ả-rập Xê-út ngày 25/10, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh.

Xem thêm