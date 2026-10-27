Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026 (Ảnh: AP)

Quả bóng vàng 2026 vừa được trao tại Luân Đôn (Anh). Theo Associated Press (AP), Harry Kane vượt qua những ứng viên nổi bật như Kylian Mbappé, Lamine Yamal và Lionel Messi để giành giải thưởng dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên tiền đạo 33 tuổi nhận danh hiệu này.

Kane có mùa giải 2025–2026 nổi bật trong màu áo Bayern Munich. Anh ghi 61 bàn sau 51 trận cho câu lạc bộ, góp công giúp đội bóng giành cú đúp danh hiệu quốc nội gồm Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Tính cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển, chân sút người Anh ghi tổng cộng 73 bàn trong mùa giải.

Tại World Cup 2026, Kane ghi sáu bàn và cùng tuyển Anh tiến vào bán kết. Thành tích này góp phần củng cố vị thế của anh trong cuộc đua Quả bóng vàng. Lần gần nhất một cầu thủ Anh giành giải là Michael Owen vào năm 2001. Đáng chú ý, lễ trao giải năm nay cũng đánh dấu 70 năm kể từ khi Quả bóng vàng ra đời vào năm 1956.

Ở hạng mục nữ, tiền vệ người Tây Ban Nha Alexia Putellas giành Quả bóng vàng lần thứ ba (Ảnh: AP)

Ở hạng mục nữ, tiền vệ người Tây Ban Nha Alexia Putellas giành Quả bóng vàng lần thứ ba. Cô được vinh danh sau mùa giải thành công cùng Barcelona, trước khi chuyển sang khoác áo London City Lionesses vào mùa hè năm 2026. Putellas từng đoạt giải liên tiếp trong hai năm 2021 và 2022. Chiến thắng lần này giúp cô chấm dứt chuỗi ba năm liên tiếp thống trị của đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha, Aitana Bonmatí.

Nguồn: AP, Reuters