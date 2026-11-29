Tờ The Washington Post ngày 28/11 đưa tin Iran đã khai thác dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX để hỗ trợ các đợt tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ sau khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran vào cuối tháng 2.

Theo nguồn tin nắm rõ bản báo cáo mật do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM gửi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth mùa hè 2026, Iran sử dụng Starlink để chỉ huy, kiểm soát lực lượng, và vận hành UAV tấn công một chiều. Hệ thống này đóng vai trò kênh liên lạc thay thế cho Tehran trong bối cảnh quân đội Mỹ tập trung đánh phá các hạ tầng viễn thông truyền thống của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth được cho là đã nhận báo cáo về việc Iran sử dụng Starlink để tấn công lực lượng Mỹ (Ảnh: The Washington Post)

Hai nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận nội bộ tại SpaceX cho The Washington Post biết Tổng giám đốc Elon Musk đã phản ứng gay gắt ngay trong tuần đầu tháng 3, khi Tehran phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo và UAV vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Cùng tuần đó, ông Musk cũng biết quân đội Mỹ đang vận hành UAV tấn công một chiều trên Starshield – phiên bản quân sự hóa của Starlink – nhưng chỉ trả tiền cho gói cước mặt đất giá rẻ thay vì gói hàng không đắt gấp 5 lần. Đến cuối tuần đó, ít nhất hai giám đốc điều hành SpaceX đã bị sa thải vì các sự cố lạm dụng dịch vụ.

Tỉ phú Elon Musk bất đồng với Lầu Năm Góc về chi phí sử dụng Starshield (Ảnh: The Washington Post)

Phản hồi The Washington Post và Reuters, người phát ngôn Lầu Năm Góc Kingsley Wilson khẳng định Bộ Quốc phòng Mỹ “không biết về sự tồn tại” của bản báo cáo từ CENTCOM gửi văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng liên quan tới chủ đề này. Bà Wilson và CENTCOM đều từ chối bình luận về việc Iran sử dụng Starlink – bao gồm khả năng dùng trong vụ tập kích cảng Shuaiba (Kuwait) – cũng như tranh chấp giá Starshield. SpaceX, ông Elon Musk, Nhà Trắng, và Bộ Ngoại giao Iran không phản hồi các yêu cầu bình luận.

Starlink hiện cung cấp kết nối qua hàng ngàn vệ tinh quỹ đạo thấp tại hơn 160 quốc gia thông qua hàng trăm đại lí ủy quyền. Trong năm qua, SpaceX liên tiếp áp dụng các biện pháp giới hạn tốc độ, xác minh danh tính, và siết kênh phân phối nhằm ngăn đối thủ của Mỹ khai thác thiết bị.

Dù Starlink không được cấp phép hoạt động tại Iran, ông Musk từng xác nhận dịch vụ vẫn được bật tại quốc gia này. Theo The New York Times, vào tháng 1/2026, Starlink đã cung cấp kết nối miễn phí cho người có thiết bị tại Iran khi chính quyền nước này cắt mạng để trấn áp các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Tờ The Wall Street Journal cũng đưa tin chính phủ Mỹ sau đó đã đưa lậu hàng ngàn thiết bị đầu cuối vào Iran.



