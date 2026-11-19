ILLIT điều chỉnh hoạt động vì thành viên sốt cao, chấn thương

Ngày 18/11, BELIFT LAB thông báo trên cộng đồng người hâm mộ Weverse về việc thu hẹp lịch trình của ILLIT. Theo đó, nhóm sẽ giảm các hoạt động quảng bá mini album thứ 5, đặc biệt là những buổi biểu diễn trên chương trình âm nhạc vào tuần tới.

Quyết định được đưa ra sau khi một số thành viên gặp vấn đề sức khỏe (Ảnh: BELIFT LAB)

Yuna, Minju và Wonhee gần đây phải đến bệnh viện vì sốt cao và các triệu chứng đau nhức cơ thể. Sau khi thăm khám, đội ngũ y tế khuyến nghị các thành viên cần được nghỉ ngơi và phục hồi đầy đủ.

Bên cạnh đó, Wonhee và Iroha cũng đang điều trị chấn thương mắt cá chân. Tháng trước, cả hai từng phải điều chỉnh đội hình di chuyển trên sân khấu và vũ đạo để phù hợp với tình trạng sức khỏe. Đến nay, hai thành viên vẫn cần được chăm sóc và theo dõi liên tục.

Trước tình hình này, BELIFT LAB mong người hâm mộ thông cảm vì nhóm không thể thực hiện đầy đủ các hoạt động quảng bá đã lên kế hoạch. Công ty khẳng định sẽ nỗ lực hỗ trợ các nghệ sĩ hồi phục sức khỏe.

ILLIT vẫn dự kiến tham gia MAMA Awards 2026

Dù thu hẹp lịch trình quảng bá, ILLIT vẫn dự kiến góp mặt tại lễ trao giải MAMA Awards 2026 vào ngày 20/11. BELIFT LAB đang trao đổi với ban tổ chức để thống nhất phương án phù hợp.

Đối với những lịch trình chính thức khác đã được xác nhận trước đó, phạm vi tham gia và cách thức thực hiện sẽ được điều chỉnh tùy theo tình trạng sức khỏe của các thành viên trong ngày diễn ra (Ảnh: Starnews)

ILLIT phát hành mini album thứ 5 Break Even vào ngày 26/10. Nhóm quảng bá sản phẩm âm nhạc mới với ca khúc chủ đề I'll Arrest You. Album ghi nhận 444.072 bản bán ra trong tuần đầu tiên, thiết lập thành tích tốt nhất của nhóm kể từ khi ra mắt.

Việc điều chỉnh lịch trình lần này giúp các thành viên có thêm thời gian nghỉ ngơi và điều trị. Người hâm mộ hiện chờ đợi thông tin tiếp theo về tình hình sức khỏe cũng như kế hoạch trở lại của ILLIT.

Nguồn tin: Dispatch