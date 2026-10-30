ILLIT điều chỉnh vũ đạo sau khi Wonhee và Iroha chấn thương

ILLIT hạn chế một số động tác biểu diễn

Công ty quản lý của ILLIT BELIFT LAB cho biết, Wonhee và Iroha gặp chấn thương mắt cá chân trong quá trình thực hiện các lịch trình gần đây. Cả hai đã được điều trị và hiện đang trong giai đoạn hồi phục.

Wonhee đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương mắt cá chân, theo thông tin từ công ty quản lý BELIFT LAB (Ảnh: Wonhee Instagram)

Theo lịch trình, ILLIT dự kiến biểu diễn tại lễ hội của Đại học Yonsei trong ngày 30/10. Tuy nhiên, căn cứ vào tình trạng sức khỏe của hai thành viên và điều kiện sân khấu, nhóm sẽ điều chỉnh một số động tác vũ đạo cũng như đội hình di chuyển.

Đại diện công ty quản lý gửi lời mong khán giả thông cảm với những thay đổi trong màn trình diễn, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các nghệ sĩ phục hồi sức khỏe.

Công ty quản lý cho biết tình trạng sức khỏe của Iroha sẽ được ưu tiên khi xây dựng phương án biểu diễn (Ảnh: Iroha Instagram)

Thông tin này khiến người hâm mộ lo lắng cho tình trạng của Wonhee và Iroha, đặc biệt khi nhóm vẫn duy trì lịch trình biểu diễn trong thời gian cả hai chưa hồi phục hoàn toàn.

ILLIT trở lại với mini album thứ năm

ILLIT cũng vừa phát hành mini album thứ năm mang tên Break Even vào ngày 26/10. Ca khúc chủ đề Catch You thuộc thể loại electropop, khai thác câu chuyện về một người có cách cư xử thân thiện theo thói quen nhưng dễ khiến đối phương hiểu lầm.

ILLIT dự kiến biểu diễn tại lễ hội Đại học Yonsei ngày 30/10 với một số điều chỉnh về vũ đạo và đội hình (Ảnh: Dispatch)

Việc phát hành sản phẩm mới đánh dấu hoạt động âm nhạc tiếp theo của nhóm trong năm 2026. Trong bối cảnh các thành viên tham gia quảng bá album và biểu diễn tại nhiều sự kiện, việc điều chỉnh vũ đạo được xem là biện pháp cần thiết để phù hợp với tình trạng sức khỏe của Wonhee và Iroha.

Mini album Break Even đánh dấu hoạt động âm nhạc mới của ILLIT trong tháng 10/2026 (Ảnh: Dispatch)

Hiện BELIFT LAB vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể để hai thành viên trở lại với cường độ biểu diễn bình thường.

Nguồn tin: Dispatch