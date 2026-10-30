CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

ILLIT điều chỉnh vũ đạo sau khi Wonhee và Iroha chấn thương

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Hai thành viên Wonhee và Iroha của nhóm nhạc ILLIT bị chấn thương mắt cá chân trong lịch trình gần đây. Dù đang trong quá trình hồi phục, cả hai vẫn dự kiến sẽ tham gia sân khấu lễ hội Đại học Yonsei vào ngày 30/10, với một số điều chỉnh về đội hình di chuyển và vũ đạo nhằm bảo đảm sức khỏe.

ILLIT hạn chế một số động tác biểu diễn

Công ty quản lý của ILLIT BELIFT LAB cho biết, Wonhee và Iroha gặp chấn thương mắt cá chân trong quá trình thực hiện các lịch trình gần đây. Cả hai đã được điều trị và hiện đang trong giai đoạn hồi phục.

ILLIT điều chỉnh vũ đạo sau khi Wonhee và Iroha chấn thương - Ảnh 1.

Wonhee đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương mắt cá chân, theo thông tin từ công ty quản lý BELIFT LAB (Ảnh: Wonhee Instagram)

Theo lịch trình, ILLIT dự kiến biểu diễn tại lễ hội của Đại học Yonsei trong ngày 30/10. Tuy nhiên, căn cứ vào tình trạng sức khỏe của hai thành viên và điều kiện sân khấu, nhóm sẽ điều chỉnh một số động tác vũ đạo cũng như đội hình di chuyển.

Đại diện công ty quản lý gửi lời mong khán giả thông cảm với những thay đổi trong màn trình diễn, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các nghệ sĩ phục hồi sức khỏe.

ILLIT điều chỉnh vũ đạo sau khi Wonhee và Iroha chấn thương - Ảnh 2.

Công ty quản lý cho biết tình trạng sức khỏe của Iroha sẽ được ưu tiên khi xây dựng phương án biểu diễn (Ảnh: Iroha Instagram)

Thông tin này khiến người hâm mộ lo lắng cho tình trạng của Wonhee và Iroha, đặc biệt khi nhóm vẫn duy trì lịch trình biểu diễn trong thời gian cả hai chưa hồi phục hoàn toàn.

ILLIT trở lại với mini album thứ năm

ILLIT cũng vừa phát hành mini album thứ năm mang tên Break Even vào ngày 26/10. Ca khúc chủ đề Catch You thuộc thể loại electropop, khai thác câu chuyện về một người có cách cư xử thân thiện theo thói quen nhưng dễ khiến đối phương hiểu lầm.

ILLIT điều chỉnh vũ đạo sau khi Wonhee và Iroha chấn thương - Ảnh 3.

ILLIT dự kiến biểu diễn tại lễ hội Đại học Yonsei ngày 30/10 với một số điều chỉnh về vũ đạo và đội hình (Ảnh: Dispatch)

Việc phát hành sản phẩm mới đánh dấu hoạt động âm nhạc tiếp theo của nhóm trong năm 2026. Trong bối cảnh các thành viên tham gia quảng bá album và biểu diễn tại nhiều sự kiện, việc điều chỉnh vũ đạo được xem là biện pháp cần thiết để phù hợp với tình trạng sức khỏe của Wonhee và Iroha.

ILLIT điều chỉnh vũ đạo sau khi Wonhee và Iroha chấn thương - Ảnh 4.

Mini album Break Even đánh dấu hoạt động âm nhạc mới của ILLIT trong tháng 10/2026 (Ảnh: Dispatch)

Hiện BELIFT LAB vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể để hai thành viên trở lại với cường độ biểu diễn bình thường.

Nguồn tin: Dispatch

Tin liên quan

ILLIT lập kỷ lục bán album ngày đầu, đạt hơn 382.000 bản

ILLIT lập kỷ lục bán album ngày đầu, đạt hơn 382.000 bản

(HTV) - Nhóm nhạc nữ ILLIT đạt hơn 382.000 bản bán ra trong ngày đầu phát hành mini album thứ 5 BREAK EVEN. Ca khúc chủ đề Catch You cũng tăng hạng nhanh trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, trong khi MV vượt 4 triệu lượt xem sau 12 giờ ra mắt.

IVE, Illit, RIIZE cùng trở lại, cuộc đua K-pop tháng 10 dần tăng nhiệt

IVE, Illit, RIIZE cùng trở lại, cuộc đua K-pop tháng 10 dần tăng nhiệt

(HTV) - Tháng 10 trở thành tâm điểm của K-pop với hàng loạt màn trở lại đáng chú ý. IVE, Illit, RIIZE, NMIXX, Lisa và BABYMONSTER cùng góp mặt. Đặc biệt, ngày 26/10 chứng kiến ba tên tuổi lớn cùng phát hành sản phẩm mới.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

BIGBANG kết hợp cùng khủng long Dooly tại MAMA Awards 2026

BIGBANG kết hợp cùng khủng long Dooly tại MAMA Awards 2026

Văn hóa - Giải trí 10:10 30/10/2026

(HTV) - BIGBANG sẽ kết hợp cùng nhân vật hoạt hình Dooly trong một sân khấu đặc biệt tại MAMA Awards 2026. Lễ trao giải năm nay còn quy tụ nhóm nhạc Panic, nghệ sĩ đương đại Lee Bae và nhiều tên tuổi K-pop, mở ra những màn kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ.

Âm nhạc truyền thống - Linh hồn của nghệ thuật múa rối nước | Sắc màu Việt Nam

Âm nhạc truyền thống - Linh hồn của nghệ thuật múa rối nước | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 08:04 30/10/2026

(HTV) - Âm nhạc góp phần tạo nên sức sống cho nghệ thuật múa rối nước, từ việc dẫn dắt câu chuyện đến truyền tải cảm xúc của nhân vật. Trong Sắc màu Việt Nam, nghệ sĩ Đức Quang chia sẻ về vai trò của âm nhạc truyền thống và hành trình gìn giữ, phát huy giá trị di sản dân tộc.

Trò chơi dân gian: Gìn giữ ký ức tuổi thơ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt | Sắc màu Việt Nam

Trò chơi dân gian: Gìn giữ ký ức tuổi thơ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 11:08 30/10/2026

(HTV) - Từ ô ăn quan, kéo co đến nhảy sạp, trò chơi dân gian không chỉ lưu giữ ký ức tuổi thơ mà còn phản ánh bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng Tiến sĩ, NSƯT Hoàng Duẩn khám phá giá trị truyền thống và cách đưa những trò chơi quen thuộc đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Dự báo thời tiết ngày 30/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 20:00 29/10/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 30/10/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm