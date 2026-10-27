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Văn hóa - Giải trí

ILLIT lập kỷ lục bán album ngày đầu, đạt hơn 382.000 bản

THUỲ DƯƠNG, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Nhóm nhạc nữ ILLIT đạt hơn 382.000 bản bán ra trong ngày đầu phát hành mini album thứ 5 BREAK EVEN. Ca khúc chủ đề Catch You cũng tăng hạng nhanh trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, trong khi MV vượt 4 triệu lượt xem sau 12 giờ ra mắt.

ILLIT đạt doanh số album cao nhất từ trước đến nay

Theo Hanteo Chart, mini album thứ 5 BREAK EVEN của ILLIT bán được 382.991 bản trong ngày đầu phát hành, qua đó đứng đầu bảng xếp hạng album hằng ngày.

ILLIT lập kỷ lục bán album ngày đầu, đạt hơn 382.000 bản - Ảnh 1.

Đây là thành tích mở màn tốt nhất trong sự nghiệp của nhóm. Doanh số tăng khoảng 40% so với mini album thứ 4, vốn đạt 276.145 bản trong ngày đầu phát hành (Ảnh: Dispatch)

Ca khúc chủ đề Catch You cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Bài hát ra mắt ở vị trí 72 trên bảng xếp hạng Melon Top 100 lúc 19 giờ ngày 26/10. 

ILLIT lập kỷ lục bán album ngày đầu, đạt hơn 382.000 bản - Ảnh 2.

Chỉ sau 4 giờ, Catch You tăng 53 bậc, vươn lên vị trí thứ 19 vào lúc 23 giờ (Ảnh: BELIFT LAB)

Trên các nền tảng Bugs và Genie, Catch You cũng góp mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng thời gian thực. Ca khúc gây chú ý nhờ nhịp điệu sôi động đặc trưng của dòng electropop và giai điệu dễ nhớ.

MV Catch You của ILLIT vượt 4 triệu lượt xem sau 12 giờ

Thành tích quốc tế của ILLIT cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tại Nhật Bản, Catch You và ca khúc trước đó It's Me cùng xuất hiện trên bảng xếp hạng thời gian thực của Line Music. 

ILLIT lập kỷ lục bán album ngày đầu, đạt hơn 382.000 bản - Ảnh 3.

Toàn bộ các bài hát trong album mới cũng góp mặt trên bảng xếp hạng tăng hạng nhanh của AWA Music (Ảnh: DANIELA GONZALEZ PEREZ)

MV Catch You thu hút sự quan tâm lớn khi vượt 4 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 12 giờ phát hành. Tính đến 9 giờ, sản phẩm còn xuất hiện trên bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ và Anh.

Trong ngày 27/10, ILLIT dự kiến phát hành video trình diễn Catch You trên chương trình Studio Choom của Mnet M2, tiếp tục quảng bá cho album mới.

Nguồn tin: Dispatch 

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