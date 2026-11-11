Huỳnh Thy trình bày công nghệ tự động hóa cảng biển tại TOC Asia 2026

Diễn ra ngày 10-11/11 tại Singapore, TOC Asia 2026 quy tụ doanh nghiệp, chuyên gia và nhà cung cấp giải pháp trong lĩnh vực cảng biển, khai thác cảng, chuỗi cung ứng và logistics khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện tạo diễn đàn để các bên cập nhật xu hướng công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong ngành.

Cán bộ, nhân viên Huỳnh Thy tại triển lãm TOC Singapore

Tiếp tục tham dự sự kiện năm nay, HSTC hướng đến việc tiếp cận các xu hướng công nghệ quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực tự động hóa, tối ưu vận hành và nâng cao năng suất khai thác cảng. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp trao đổi với các đối tác, tìm hiểu những giải pháp có thể nghiên cứu và ứng dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Một trong những hoạt động đáng chú ý của Trung tâm Đào tạo Lái cẩu Huỳnh Thy tại sự kiện là sự tham gia của ông Mikko Sampo, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của doanh nghiệp, tại phiên Tech TOC - diễn đàn chuyên môn về công nghệ và những xu hướng định hình tương lai ngành cảng biển, logistics.

Đại diện của Huỳnh Thy thảo luận cùng các chuyên gia quốc tế với chủ để "Tự động hóa cảng biển: Lộ trình triển khai" tại sự kiện TOC Singapore

Với chủ đề "Port Automation: The Implementation Roadmap" (Tự động hóa cảng biển: Lộ trình triển khai), ông Mikko Sampo cùng các chuyên gia tập trung trao đổi về cách xác định mức độ tự động hóa phù hợp, xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn và tích hợp công nghệ mới với hệ thống hạ tầng hiện hữu.

Phiên thảo luận cũng đề cập vai trò của công nghệ mô phỏng trong quá trình chuyển đổi. Thông qua mô phỏng, đơn vị khai thác có thể đánh giá khả năng vận hành của hệ thống, nhận diện những rủi ro tiềm ẩn và chuẩn bị phương án trước khi triển khai thực tế. Cách tiếp cận này góp phần hạn chế tác động đến hoạt động khai thác, nhất là tại những cảng cần duy trì vận hành liên tục.

Những vấn đề được đề cập tại phiên thảo luận cũng gắn với bài toán của ngành cảng biển Việt Nam. Khi nhu cầu xử lý hàng hóa và yêu cầu về tốc độ khai thác ngày càng cao, các cảng đứng trước nhu cầu cải thiện năng suất, sử dụng hiệu quả nguồn lực và kiểm soát rủi ro vận hành.

Tuy nhiên, tự động hóa không đơn thuần là đầu tư thiết bị hay thay thế các công đoạn thủ công bằng máy móc. Quá trình này đòi hỏi đơn vị khai thác đánh giá hiện trạng hạ tầng, năng lực vận hành, nguồn lực nhân sự và mục tiêu phát triển để lựa chọn công nghệ, xác định thứ tự ưu tiên cũng như lộ trình triển khai phù hợp.

Cẩu RTG Hybrid được bàn giao tại cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Huỳnh Thy

Thông qua TOC Asia 2026, Huỳnh Thy có thêm cơ hội tiếp cận các mô hình vận hành, công nghệ và kinh nghiệm triển khai tự động hóa từ thị trường quốc tế. Những trao đổi tại sự kiện là cơ sở để doanh nghiệp nghiên cứu, chọn lọc giải pháp phù hợp với điều kiện khai thác và nhu cầu của các cảng tại Việt Nam.

Định hướng của doanh nghiệp là kết hợp kinh nghiệm, công nghệ quốc tế với năng lực nghiên cứu và kỹ thuật trong nước, từng bước phát triển các giải pháp tổng thể cho lĩnh vực cảng biển. Thay vì tiếp cận tự động hóa như những hạng mục đầu tư riêng lẻ, việc xem xét đồng bộ giữa công nghệ, hạ tầng và quy trình vận hành có thể giúp các đơn vị khai thác xác định phương án chuyển đổi phù hợp hơn.

Ông Huỳnh Minh Tài cùng cộng tác của mình đang trao đổi cùng các chuyên gia,và đối tác tại sự kiện TOC Singapore 2026

Đại diện đơn vị cho biết, việc tham gia các diễn đàn chuyên ngành như TOC Asia cũng là một trong những hoạt động giúp HSTC tăng cường kết nối với cộng đồng công nghệ cảng biển quốc tế. Qua đó, doanh nghiệp hướng đến đồng hành cùng các đơn vị khai thác trong quá trình hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành cảng biển Việt Nam.



