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Kinh doanh

Huỳnh Thy và CMIT phát triển nhân lực nữ vận hành cẩu container

MC ZI
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(HTV) - Trung tâm Đào tạo Lái cẩu Huỳnh Thy và Cảng Quốc tế Cái Mép tổ chức lễ tốt nghiệp cho hai học viên nữ hoàn thành chương trình đào tạo vận hành cẩu container, ngày 13/10.

Sau khi hoàn thành chương trình và đáp ứng các yêu cầu đánh giá năng lực, cả hai học viên được tiếp nhận vào vị trí vận hành cẩu RTG tại Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), trở thành một trong những nữ nhân viên đầu tiên đảm nhận công việc này tại Việt Nam.

Đào tạo trên hệ thống mô phỏng

Theo doanh nghiệp, tại Trung tâm Đào tạo Lái cẩu Huỳnh Thy (HSTC), học viên được đào tạo kỹ năng vận hành cẩu STS/RTG trên hệ thống mô phỏng chuyên dụng, trong môi trường được kiểm soát và không phụ thuộc vào thiết bị đang phục vụ khai thác tại cảng. Thông qua các bài tập sát với thực tế, học viên từng bước rèn luyện thao tác điều khiển, khả năng quan sát, duy trì sự tập trung và xử lý các tình huống vận hành khác nhau. Phương pháp đào tạo này giúp củng cố kỹ năng chuyên môn, nâng cao nhận thức về an toàn và chuẩn bị những năng lực cần thiết trước khi học viên bước vào môi trường khai thác thực tế.

Học viên vận hành trên hệ thống mô phỏng tại Huỳnh Thy

Sau chương trình, hai học viên nữ đã được tiếp nhận vào vị trí vận hành cẩu RTG tại CMIT và tiếp tục trải qua quá trình đào tạo thực tế trên thiết bị, các quy trình chuẩn xếp dỡ container trong bãi và các quy định an toàn.

Theo đại diện CMIT, kết quả này không chỉ ghi nhận quá trình học tập và rèn luyện của các học viên mà còn cho thấy hiệu quả của việc gắn kết đào tạo với nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp. "Từ môi trường mô phỏng đến công việc tại cảng, quá trình đào tạo tạo nền tảng để người học từng bước đáp ứng yêu cầu về kỹ năng chuyên môn và an toàn trong vận hành thiết bị", đại diện đơn vị cho hay.

Là cảng container nước sâu được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và APM Terminals, CMIT có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn. Đơn vị giữ vai trò quan trọng trong hoạt động khai thác cảng biển và vận tải container quốc tế tại khu vực Cái Mép - Thị Vải. Trong bối cảnh hoạt động khai thác ngày càng hiện đại hóa, việc phát triển đội ngũ nhân sự có chuyên môn, kỹ năng vận hành và khai thác an toàn là yếu tố quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của cảng.

Học viên vận hành cẩu RTG tại CMIT

Sự phối hợp giữa HSTC và CMIT góp phần kết nối đào tạo với thực tiễn thị trường lao động, đồng thời tạo điều kiện để người lao động phát triển nghề nghiệp trên cơ sở năng lực và yêu cầu công việc.

Mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực khai thác cảng

CMIT nhận định vận hành cẩu container là công việc đòi hỏi độ chính xác cao, khả năng tập trung, kỹ năng xử lý tình huống và tuân thủ các quy định an toàn.

Học viên nhận bằng tốt nghiệp sau khi kết thúc đào tạo

Việc hai học viên nữ hoàn thành chương trình đào tạo và đảm nhận vị trí vận hành cẩu RTG cho thấy cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực khai thác cảng có thể được mở rộng trên cơ sở năng lực, kỹ năng và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc.

"Đây cũng là dấu mốc góp phần giúp phụ nữ tiếp cận và theo đuổi các vị trí kỹ thuật trong ngành cảng biển, lĩnh vực vốn có tỷ lệ lao động nam cao, đặc biệt ở nhóm công việc vận hành thiết bị", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Bên cạnh ý nghĩa về cơ hội nghề nghiệp, chương trình còn góp phần phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật có tay nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành cảng biển và logistics.

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