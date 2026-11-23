Bốn trụ cột xây dựng môi trường sống văn minh, nghĩa tình

Phát động phong trào xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc" giai đoạn 2026 - 2030 tại phường Phước Long

Tại phường Phước Long, việc kiến tạo khu dân cư Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc không chỉ dừng lại ở bài toán phát triển kinh tế hay chỉnh trang diện mạo đô thị. Yêu cầu cốt lõi còn nằm ở việc hình thành một không gian sống an toàn, văn minh, giàu tình làng nghĩa xóm, đồng thời thắt chặt sự gắn bó và đồng thuận giữa chính quyền với Nhân dân cũng như sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Văn hóa - Đại đoàn kết

Để hiện thực hóa định hướng này, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, lãnh đạo địa phương đã đề ra bốn nhóm nội dung trọng tâm triển khai trong thời gian tới, tập trung vào việc củng cố khối đại đoàn kết, đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo đời sống ấm no và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Bên cạnh các giải pháp trọng tâm, phường Phước Long cũng xây dựng lộ trình thực hiện rõ ràng với những chỉ tiêu định lượng cụ thể. Theo đó, địa phương phấn đấu hằng năm xây dựng và công nhận mới ít nhất 10% trên tổng số khu phố đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của phong trào.

Trao quà an sinh xã hội cho người dân khó khăn tại Ngày hội Văn hóa - Đại đoàn kết

Song song với việc mở rộng diện bao phủ, phường chú trọng công tác duy trì và nâng cao chất lượng đối với các khu phố đã được công nhận trước đó. Với sự chung sức đồng lòng của hệ thống chính trị và người dân, địa phương hướng đến mục tiêu đến năm 2030 sẽ có trên 50% khu phố trên toàn địa bàn đạt chuẩn tiêu chí Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng sống bền vững cho độc giả và cư dân địa phương.