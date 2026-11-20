Di sản văn hóa Việt Nam được lan tỏa qua nhiều hoạt động trải nghiệm

Thời gian qua, phường Sài Gòn chú trọng công tác quảng bá, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa; từng bước xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với phát triển văn hóa đọc và các phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng.

Các đại biểu, khách mời và người dân tham dự chương trình giao lưu, quảng bá giá trị di sản văn hóa Việt Nam do phường Sài Gòn tổ chức tại Đường Sách TP. Hồ Chí Minh

Bà Ngô Hải Yến - Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh Hằng năm địa phương đều tổ chức các hoạt động bảo tồn và quảng bá di sản. Năm nay, chuỗi hoạt động được mở rộng với nhiều nội dung như triển lãm ảnh, hội sách và trò chơi dân gian, hướng đến thu hút người dân và du khách, qua đó giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Không gian Đường Sách TP. Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, chào đón người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Các hoạt động cũng tạo cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương. Em Phạm Ái Như - Phường Sài Gòn, chia sẻ chương trình giúp em hiểu thêm về văn hóa truyền thống, những dấu ấn của các di tích lịch sử và bản sắc riêng của Sài Gòn, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ di sản.

Kết nối di sản văn hóa Việt Nam với đời sống đương đại

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản, chương trình còn tạo không gian giao lưu, trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống. Trong đó, đờn ca tài tử tiếp tục được giới thiệu đến công chúng, góp phần đưa di sản văn hóa phi vật thể đến gần hơn với đời sống hiện đại.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm ảnh chủ đề "Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa" trưng bày nhiều hình ảnh về các công trình kiến trúc và di tích lịch sử đặc trưng

Anh Nguyễn Phước Trung - Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia quảng bá nghệ thuật đờn ca tài tử, đồng thời mong muốn loại hình nghệ thuật này tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, kết nối những giá trị truyền thống với công chúng hôm nay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng chương trình với thông điệp "Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc", góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng

Dịp này, phường Sài Gòn tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề "Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa" tại Đường Sách Thành phố. Triển lãm diễn ra đến ngày 6/12/2026, góp phần giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của địa phương đến người dân và du khách.