Cuộc thi trứng xốt mayonnaise diễn ra ngày 23/11 tại Saint-Ouen, gần Paris (Pháp), quy tụ 14 đầu bếp đến từ Pháp và London (Anh). Sự kiện là dịp các đầu bếp giới thiệu những cách chế biến khác nhau cho món khai vị truyền thống.

Không khí tại Giải vô địch thế giới món trứng xốt mayonnaise, nơi các đầu bếp tranh tài với món khai vị truyền thống của Pháp

Trứng xốt mayonnaise được làm mới

Đăng quang tại giải vô địch, Hugo Riboulet, đồng sáng lập nhà hàng Groot La Tourte ở Paris, đã chinh phục ban giám khảo bằng cách chế biến món trứng xốt mayonnaise theo hướng chú trọng nguyên liệu thực vật.

Hội đồng giám khảo thưởng thức và đánh giá các món dự thi để lựa chọn đầu bếp giành danh hiệu vô địch

Công thức của anh sử dụng lòng đỏ trứng chế biến theo kỹ thuật confit, kết hợp hạt lúa mì spelt phồng để tạo độ giòn. Món ăn được phục vụ trên lớp thạch verjuice làm từ nước ép nho xanh chưa chín, tạo vị chua đặc trưng.

Công đoạn hoàn thiện món trứng xốt mayonnaise, với phần xốt được thêm vào trước khi phục vụ

Chia sẻ về ý tưởng chế biến, Hugo Riboulet cho biết anh theo đuổi cách tiếp cận ẩm thực ưu tiên nguyên liệu thực vật, đồng thời muốn nâng tầm món ăn theo tiêu chuẩn nhà hàng sao Michelin. Theo đầu bếp, điều quan trọng là tránh bổ sung quá nhiều chất béo hoặc lạm dụng protein động vật trong cùng một món ăn.

Trứng xốt mayonnaise trở lại thực đơn

Giải vô địch thế giới món trứng xốt mayonnaise do Hiệp hội Bảo tồn món trứng xốt mayonnaise (ASOM) tổ chức. Đây là tổ chức của các nhà hàng được thành lập từ những năm 1980, hướng đến việc gìn giữ và quảng bá món khai vị quen thuộc trong ẩm thực Pháp.

Các đầu bếp kết hợp nhiều nguyên liệu và cách trình bày khác nhau để làm mới món khai vị quen thuộc trong ẩm thực Pháp

Trong những năm gần đây, trứng xốt mayonnaise dần được quan tâm trở lại, xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng thời thượng tại New York, California (Mỹ) và Tokyo (Nhật Bản).

Những phần trứng xốt mayonnaise được chuẩn bị trong cuộc thi, phản ánh sự đa dạng về cách chế biến và trình bày

Thông qua cuộc thi, các đầu bếp có cơ hội giới thiệu những cách chế biến mới, từ lựa chọn nguyên liệu, kỹ thuật thực hiện đến cách trình bày, qua đó đưa món khai vị truyền thống tiếp cận thêm nhiều thực khách.