Tuy nhiên, tại giải vô địch thế giới vừa diễn ra ở thủ đô Paris, món ăn tưởng chừng giản dị này đã được các đầu bếp nâng tầm lên hàng nghệ thuật ẩm thực với hàng loạt kỹ thuật chế biến và cách trình bày đầy sáng tạo.

Món trứng sốt mayonnaise truyền thống của Pháp được nâng tầm nghệ thuật tại giải vô địch thế giới ở thủ đô Paris

Cuộc thi năm nay quy tụ 17 đầu bếp tài năng tham gia tranh tài, trong đó có sự góp mặt của cả những tên tuổi danh tiếng đang sở hữu ngôi sao Michelin danh giá. Để chinh phục hội đồng chuyên môn, các thí sinh đã biến tấu công thức truyền thống bằng nhiều nguyên liệu tinh tế và phá cách.

Chia sẻ về tác phẩm dự thi độc đáo của mình, anh Calvin Richard – Đầu bếp nhà hàng Le Millénaire tại thành phố Reims, giới thiệu: “Bên trên quả trứng tôi phủ lớp sốt mayonnaise làm từ mù tạt nho và mù tạt truyền thống. Ngoài ra còn có thạch sâm panh hồng, thạch nước ép rau xanh, bánh mì nướng giòn và nho ngâm chua”.

17 đầu bếp tài năng, bao gồm cả những gương mặt sở hữu sao Michelin, cùng tranh tài biến tấu món khai vị quen thuộc của các quán bistro

Để tìm ra người chiến thắng, ban giám khảo chấm điểm dựa trên các tiêu chí khắt khe bao gồm độ chín chuẩn xác của lòng đỏ trứng, sự cân bằng trong hương vị, độ sánh mịn của kết cấu sốt mayonnaise cũng như tính thẩm mỹ khi bài trí. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, ngôi vị quán quân chung cuộc đã thuộc về Hugo Riboulet, đầu bếp đến từ một nhà hàng ngay tại Paris.

Nói về thử thách đằng sau món ăn kinh điển này, tân vô địch Hugo Riboulet - Đầu bếp nhà hàng Groot La Tourte, Paris, bày tỏ: "Trứng là nguyên liệu vô cùng quen thuộc, nhưng cũng chính vì thế mà đầu bếp lại khó chế biến nó nhất, vì họ luôn muốn nâng tầm nguyên liệu này".

Hiện nay, tại các quán ăn bình dân bistro ở Pháp, một phần trứng sốt mayonnaise truyền thống thường có mức giá dao động từ 2,5 đến 8 euro. Trong khi đó, với những phiên bản sáng tạo và cầu kỳ tại các nhà hàng cao cấp, thực khách có thể phải chi trả mức giá lên đến 14 euro cho món khai vị đặc trưng này.