Luật mới cũng cho phép xử phạt các doanh nghiệp không tuân thủ với mức phạt lên tới 1% doanh thu toàn cầu.

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Pháp ở Paris. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, luật trên được thông qua sau cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Thượng viện, nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi kinh tế của các nhà xuất bản và hãng thông tấn. Theo quy định của Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2019, các nền tảng số phải trả tiền khi khai thác nội dung báo chí, kể cả việc sử dụng các đoạn trích bài viết kèm đường dẫn trên công cụ tìm kiếm.

Tuy nhiên, việc thực thi quy định này lâu nay gặp nhiều khó khăn. Dù một số tập đoàn công nghệ đã ký thỏa thuận với các cơ quan báo chí, quá trình đàm phán thường kéo dài do các nền tảng không cung cấp đầy đủ dữ liệu về việc sử dụng nội dung, khiến báo chí khó xác định số tiền được hưởng.

Để khắc phục tình trạng này, luật mới trao cho Cơ quan Quản lý truyền thông nghe nhìn và kỹ thuật số Pháp (Arcom) quyền yêu cầu các nền tảng cung cấp thông tin cần thiết và xử phạt nếu không chấp hành. Luật cũng cấm các nền tảng giảm mức độ hiển thị bài báo trong quá trình thương lượng.

Ông Marc Feuillée, Chủ tịch Liên minh Báo chí thông tin tổng hợp Pháp (Apig), hoan nghênh quyết định này, cho rằng các tập đoàn công nghệ sẽ không còn dễ dàng kéo dài đàm phán hoặc che giấu cách sử dụng nội dung báo chí. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Arcom cần được bảo đảm đủ nguồn lực thực thi trong ngân sách năm 2027.

Tranh chấp giữa báo chí và các nền tảng số tại Pháp đã kéo dài nhiều năm. Cuối tháng 10, Tòa phúc thẩm Paris bác đơn kháng cáo của Meta đối với yêu cầu phải đàm phán thiện chí với báo chí Pháp. Các thủ tục pháp lý liên quan đến X, Microsoft và LinkedIn cũng đang được tiến hành.

Theo báo cáo của Thượng viện, doanh thu quảng cáo của báo chí Pháp giảm gần một nửa trong giai đoạn 2012-2025, từ 3,1 tỷ xuống 1,6 tỷ euro. Trong khi đó, báo chí không nhận được khoản nào từ 750 triệu euro tiền phạt mà Google phải chịu do vi phạm các quy định cạnh tranh.

Dù vậy, luật mới vẫn gây tranh cãi. Nghiệp đoàn Nhà báo quốc gia Pháp cho rằng nhiều nhà báo chưa được chia tiền từ việc khai thác nội dung của họ, trong khi quyền lợi của người làm báo chưa được bảo vệ đầy đủ. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) càng khiến vấn đề phức tạp khi các công cụ AI có thể tổng hợp thông tin mà không đưa người dùng đến trang báo gốc. Tháng 8 vừa qua, Apig đã khiếu nại Google vì sử dụng nội dung báo chí trong các bản tóm tắt bằng AI mà chưa được cho phép hoặc trả thù lao riêng.

Nguồn: https://baotintuc.vn/phap-buoc-cac-nen-tang-so-tra-tien-cho-bao-chi-post1404456.html