Ngày 24/11, tòa án liên bang ở thành phố New York, Mỹ kết luận tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông Huawei (Trung Quốc) phạm 10 tội danh hình sự, liên quan hoạt động kinh doanh tại Iran và đánh cắp bí mật thương mại của các doanh nghiệp Mỹ.

Đây là vụ án hình sự quy mô lớn tại Mỹ, trong đó Huawei bị khởi tố năm 2018. Một năm sau, chính phủ Mỹ liệt tập đoàn Trung Quốc vào danh sách đen thương mại, hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ của Mỹ với lý do rủi ro an ninh quốc gia.

Trụ sở của Huawei Technologies France ở Boulogne-Billancourt, gần Paris, Pháp, ngày 09/01/2025 (Ảnh: Reuters)

Tòa án Liên bang ở Brooklyn kết luận Huawei phạm 10 trong tổng số 12 cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận ngân hàng, gian lận thông qua phương tiện điện tử, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và âm mưu đánh cắp bí mật thương mại.

Tuy nhiên, Huawei được tuyên vô tội đối với cáo buộc nghiêm trọng nhất là âm mưu hoạt động theo mô hình tổ chức tội phạm. Hình phạt cụ thể với Huawei sẽ được đưa ra vào ngày 14/9/2027.

Luật sư đại diện cho Huawei tại Tòa án Liên bang Brooklyn ở thành phố New York, Mỹ, ngày 17/11/2026 (Ảnh: Reuters)

Các chuyên gia nhận định vụ kiện sẽ không làm suy yếu hoạt động kinh doanh của Huawei. Tập đoàn này đã đa dạng hóa hoạt động và vươn lên đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (A.I.) của Trung Quốc.

Gần đây, Huawei mở rộng sang sản xuất chip, trở thành lựa chọn quan trọng tại Trung Quốc thay cho các dòng chip do những công ty như Nvidia sản xuất.