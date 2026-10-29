Khai mạc Tuần phim công nghệ "Khung hình tương lai 2026" | Thời sự trưa HTV ngày 29/10/2026

Khai mạc Tuần phim công nghệ "Khung hình tương lai 2026"
Tuần phim Công nghệ Khung hình Tương lai 2026 vừa được khai mạc tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Diễn ra đến ngày 31/10, sự kiện kết nối điện ảnh, công nghệ và giáo dục thông qua chuỗi trình chiếu, trải nghiệm thực hành và giao lưu với các chuyên gia quốc tế.
Kết nối Doanh nghiệp - Nhà khoa học: Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB), Hội Thiết bị Y tế TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Kết nối Khoa học Kỹ thuật - Công nghiệp và các đơn vị đối tác đã tổ chức Chương trình Tọa đàm Doanh nghiệp đồng hành với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
Thung lũng K-Việt Nam hướng đến hệ sinh thái hỗ trợ gia đình Việt - Hàn
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) vừa tổ chức sự kiện giới thiệu dự án "Thung lũng K-Việt Nam" và Hội thảo Hợp tác Tương lai Hàn Quốc - Việt Nam. Chương trình tập trung trao đổi về hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa, phát triển nguồn nhân lực và các định hướng hỗ trợ gia đình Việt Hàn, đặc biệt là trẻ em trong các gia đình hồi hương.