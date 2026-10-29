Khai mạc Tuần phim công nghệ "Khung hình tương lai 2026" | Thời sự trưa HTV ngày 29/10/2026

Khai mạc Tuần phim công nghệ "Khung hình tương lai 2026"

Tuần phim Công nghệ Khung hình Tương lai 2026 vừa được khai mạc tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Diễn ra đến ngày 31/10, sự kiện kết nối điện ảnh, công nghệ và giáo dục thông qua chuỗi trình chiếu, trải nghiệm thực hành và giao lưu với các chuyên gia quốc tế.

Với chủ đề "Kể chuyện vượt ra ngoài khung hình", tuần phim giới thiệu các hình thức sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.), điện ảnh 3D, hoạt hình nghệ thuật và thực tế ảo (VR)

Kết nối Doanh nghiệp - Nhà khoa học: Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB), Hội Thiết bị Y tế TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Kết nối Khoa học Kỹ thuật - Công nghiệp và các đơn vị đối tác đã tổ chức Chương trình Tọa đàm Doanh nghiệp đồng hành với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Trao đổi tại tọa đàm, nhiều chuyên gia khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của TP. Hồ Chí Minh

Thung lũng K-Việt Nam hướng đến hệ sinh thái hỗ trợ gia đình Việt - Hàn

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) vừa tổ chức sự kiện giới thiệu dự án "Thung lũng K-Việt Nam" và Hội thảo Hợp tác Tương lai Hàn Quốc - Việt Nam. Chương trình tập trung trao đổi về hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa, phát triển nguồn nhân lực và các định hướng hỗ trợ gia đình Việt Hàn, đặc biệt là trẻ em trong các gia đình hồi hương.

Dự án K-Vietnam Valley nhấn mạnh lịch sử hợp tác giữa hai nước, phản ánh thời kỳ sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn nhất

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 29/10/2026.