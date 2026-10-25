Houthi tiếp tục tấn công sân bay, cơ sở dầu mỏ của Ả-Rập Xê-Út

Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sarea, cho biết nhóm này đã thực hiện 7 đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhắm vào các sân bay, cơ sở dầu khí và một căn cứ quân sự tại các thành phố Riyadh, Yanbu, Rabigh, Dammam, Najran và Khamis Mushait của Ả-Rập Xê-Út.

Trong các mục tiêu có Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, Sân bay Quốc tế King Fahd ở Dammam, cùng các cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Yanbu.

Mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo bị đánh chặn tại miền Ả-Rập Xê-Út, ngày 24/10/2026 (Ảnh: SPA)

Theo Houthi, các cuộc tấn công trên diễn ra sau khi liên quân Ả-Rập Xê-Út thực hiện khoảng 100 đợt không kích vào các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen trong vòng 24 giờ trước đó, bao gồm thủ đô Sanaa và thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ thuộc tỉnh Taiz ở phía Tây Nam, gây nhiều thương vong. Tại tại quận Hamdan, tỉnh Sanaa, nơi ở của công nhân một nhà máy xi măng bị tấn công, khiến 8 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương.

Ngoài ra, lực lượng Houthi đã nhắm mục tiêu vào các hoạt động "huy động lực lượng" do Ả-rập Xê-út hậu thuẫn tại trại Al-Nasr và một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Aden, miền Nam Yemen - nơi đặt trụ sở của chính phủ Yemen.

Một quan chức an ninh địa phương cho biết lực lượng Houthi đã phóng gần bốn tên lửa đạn đạo vào thành phố này; một số tên lửa rơi gần Sân bay Quốc tế Aden và các cơ sở quân sự trọng yếu tại quận Khormaksar, trong khi một tên lửa khác đánh trúng trụ sở Lực lượng Cảnh sát biển ở quận Al-Tawahi.

Tư liệu: Khói bốc lên tại Ả-rập Xê-út sau vụ tấn công của Houthi (Ảnh: AFP)

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 24/10 đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với các quốc gia Trung Đông – bao gồm Ả-rập Xê-út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Bahrain, Iraq, Li-băng và Israel – với lý do xuất hiện các mối đe dọa từ lực lượng Houthi.