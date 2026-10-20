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Công nghệ

Chiến dịch "Không một mình 2026" chính thức khởi động

BÍCH VÂN, THANH PHONG, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Được kết nối trực tuyến với 3.000 điểm cầu trường học, chiến dịch "Không Một Mình 2026" do Công an TP. Hồ Chí Minh phát động mang đến thiết thực các kỹ năng bảo vệ an toàn trên không gian mạng cho thanh thiếu niên.

Tái khởi động chiến dịch "Không Một Mình 2026" bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Lại gần bên nhau - chiến dịch "Không một mình 2026" chính thức khởi động - Ảnh 1.

Tái khởi động chiến dịch tuyên truyền "Không Một Mình 2026" với chủ đề "Kết nối không tổn thương"

Sáng 19/10, tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Công an TP. Hồ Chí Minh chính thức tái khởi động chiến dịch tuyên truyền "Không Một Mình 2026" với chủ đề "Kết nối không tổn thương". Chương trình được kết nối trực tuyến với 3.000 điểm cầu tại các trường học trên địa bàn Thành phố. Trở lại lần thứ hai, chiến dịch tập trung vào nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng, qua đó hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường số an toàn hơn.

Trang bị kỹ năng số và nâng cao nhận thức cho học sinh

Theo em Lê Hoàng Bảo Nghi - học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Phường Phú Lâm, TP. Hồ Chí Minh, với những nội dung tuyên truyền trong chương trình mang tính thiết thực cao, qua đó tạo tâm lý tự tin và giúp các em cảm thấy an toàn hơn khi tham gia các hoạt động học tập, giải trí trên môi trường mạng. Cùng chung cảm xúc, em Hoàng Bùi Khánh Linh bày tỏ ấn tượng nhất với phần đọc lá thư bởi đó chính là những nỗi niềm chân thật của học sinh, đồng thời gửi lời biết ơn vì chương trình đã giúp các em tiếp cận kiến thức an toàn mạng thiết thực.

Sự đồng hành của nhà trường và lực lượng chức năng

Chiến dịch năm 2026 đặt mục tiêu trang bị cho trẻ em và thanh thiếu niên kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng, bên cạnh đó chú trọng thúc đẩy vai trò của người lớn để trở thành điểm tựa an toàn cho các em.

Lại gần bên nhau - chiến dịch "Không một mình 2026" chính thức khởi động - Ảnh 3.

Chú trọng thúc đẩy vai trò của người lớn để trở thành điểm tựa an toàn cho các em

Theo cô Nguyễn Thị Mỹ Thu - Giáo viên tâm lý Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP. Hồ Chí Minh, nhà trường thường xuyên tổ chức các lớp chia sẻ tâm lý và buổi trò chuyện chuyên đề. Những hoạt động này giúp thu hẹp khoảng cách, tạo môi trường thân thiện để học sinh thêm tự tin bộc lộ và sẻ chia những vấn đề các em đang gặp phải.

Chương trình được triển khai linh hoạt qua các buổi tuyên truyền trực tiếp, trực tuyến tại trường học và đẩy mạnh trên không gian mạng với sự đồng hành của các KOL, KOC. Chúng tôi kỳ vọng sự chung tay của gia đình và toàn xã hội để xây dựng môi trường mạng an toàn cho trẻ em.
Thượng tá Hồ Thọ Hải - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP. Hồ Chí Minh

Chiến dịch "Không Một Mình - Kết nối không tổn thương năm 2026" chính thức diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 10/12/2026 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

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