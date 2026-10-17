TP. Hồ Chí Minh diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại công trình khí Nam Côn Sơn

Giả định sự cố cháy nổ phức tạp tại công trình khí

Tình huống giả định sét đánh gây rò rỉ khí, dẫn đến cháy tại khu vực bồn chứa xăng nhẹ. Đám cháy tiếp tục gây sập một phần tòa nhà hành chính, khiến nhiều người bị thương và mắc kẹt.

Lực lượng tại chỗ triển khai ứng cứu ban đầu, cô lập khu vực nguy hiểm và đề nghị chi viện. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được điều động đến hiện trường, phối hợp triển khai các mũi chữa cháy, phun nước làm mát, ngăn cháy lan và tổ chức cứu người mắc kẹt.

Các xe chữa cháy chuyên dụng phối hợp phun vòi rồng dập lửa và làm mát mô hình công trình giả định

Ông Bùi Tiến Dũng - Giám đốc Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn cho biết cuộc diễn tập giúp đơn vị rà soát năng lực của lực lượng tại chỗ, đồng thời kiểm tra khả năng tác chiến của hệ thống phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại nhà máy.

Nâng cao năng lực ứng phó sự cố dầu khí

Theo Thượng tá Bùi Trung Hiếu - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Hồ Chí Minh: "Qua quá trình thực hiện, đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Thành phố, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao kỹ, chiến thuật đối với loại hình chữa cháy dầu khí tại Nam Côn Sơn và các công ty khác có sử dụng khí".

Trao bằng khen và hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt buổi diễn tập PCCC và CNCH

Cuộc diễn tập góp phần kiểm chứng khả năng phối hợp giữa các lực lượng, hoàn thiện phương án ứng cứu tại những cơ sở công nghiệp có nguy cơ cháy, nổ cao, qua đó chủ động bảo đảm an toàn sản xuất và an ninh năng lượng.