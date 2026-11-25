Với chủ đề "The Return of the Champions – Nhà vô địch trở lại", Song Be Club Championship 2026 đã chính thức khép lại thành công, đánh dấu một cột mốc trong hành trình phát triển các hoạt động thể thao và kết nối cộng đồng của Sân Golf Sông Bé.

Song Be Club Championship 2026 đánh dấu sự trở lại của giải đấu thường niên sau 7 năm gián đoạn.

Lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, giải đấu năm nay tái hiện tinh thần chinh phục đỉnh cao thông qua hình tượng các vị thần đại diện cho sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ và vinh quang. Chủ đề được thể hiện xuyên suốt từ bộ nhận diện giải đấu, các hoạt động trên sân đến đêm Gala Dinner, tạo nên dấu ấn riêng cho mùa giải trở lại sau 7 năm gián đoạn.

Giải đấu quy tụ hơn 200 golfer tham gia tranh tài tại Sân Golf Sông Bé.

Hơn 200 golfer tranh tài, vinh danh ba nhà vô địch

Được tổ chức theo thể thức Shotgun, giải đấu quy tụ hơn 200 golfer, tạo nên không khí tranh tài sôi nổi. Các golfer đã trải qua những vòng đấu đòi hỏi sự tập trung, kỹ thuật và bản lĩnh để cạnh tranh các danh hiệu cao nhất ở hai nhóm Hội viên và Khách mời.

Sau những giờ phút thi đấu, ba danh hiệu vô địch của mùa giải đã tìm được chủ nhân:

- Ông Lê Hồng Thái – Vô địch nam hội viên (Men's Member Champion).

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Vô địch nữ hội viên (Ladies Member Champion).

- Ông Nguyễn Tiến Hợi – Vô địch khách mời (Guests Champion).

Những thành tích xuất sắc được ghi nhận và vinh danh tại mùa giải năm nay

Lấy cảm hứng từ ba vị thần trong thần thoại Hy Lạp, mỗi danh hiệu mang một thông điệp riêng. Trong đó, Zeus đại diện cho sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ; Hera tượng trưng cho sự kiên định, bền bỉ và khí chất; Apollo đại diện cho sự chính xác, tinh tế và xuất chúng.

Bên cạnh ba danh hiệu vô địch, Ban Tổ chức cũng trao các giải thưởng Best Net và các giải kỹ thuật Nearest to the Pin, Longest Drive nhằm ghi nhận năng lực thi đấu, kỹ thuật và những nỗ lực của các golfer trong suốt giải đấu.

Đêm Gala Dinner khép lại mùa giải với những khoảnh khắc vinh danh, giao lưu và kết nối đáng nhớ

Lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối nhiều thế hệ

Không chỉ chú trọng thành tích chuyên môn, Song Be Club Championship 2026 còn mang đến nhiều hoạt động bên lề, góp phần tăng cường sự giao lưu và gắn kết giữa các golfer.

Giải thưởng Best Dress là một trong những điểm nhấn của mùa giải, khuyến khích người tham dự thể hiện phong cách cá nhân và hưởng ứng chủ đề thần thoại Hy Lạp. Những màn hóa thân thành các vị thần và chiến binh góp phần tạo nên không khí sôi động, mang đến màu sắc riêng cho sự kiện.

Đặc biệt, Ban Tổ chức dành sự vinh danh riêng cho các golfer từ 70 tuổi trở lên, ghi nhận niềm đam mê, sự bền bỉ và tình yêu dành cho bộ môn golf. Hoạt động này cũng truyền tải thông điệp về khả năng kết nối nhiều thế hệ của thể thao, nơi tuổi tác không phải là giới hạn của tinh thần chinh phục.

Đêm Gala Dinner khép lại mùa giải với những khoảnh khắc vinh danh, giao lưu và kết nối đáng nhớ

Khép lại ngày thi đấu là đêm Gala Dinner với không gian được dàn dựng theo tinh thần sử thi Hy Lạp. Tại đây, ba nhà vô địch cùng những golfer có thành tích xuất sắc được vinh danh.

Bên cạnh lễ trao giải, chương trình còn có các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, tạo cơ hội kết nối giữa hội viên, golfer, nhà tài trợ và khách mời.

Sự trở lại của Song Be Club Championship 2026 sau 7 năm gián đoạn không chỉ đánh dấu một cột mốc trong hoạt động thể thao của Sân Golf Sông Bé mà còn góp phần xây dựng sân chơi chất lượng, thúc đẩy giao lưu và lan tỏa niềm đam mê golf.

Những giá trị về tinh thần thể thao, bản lĩnh thi đấu và sự gắn kết cộng đồng từ mùa giải năm nay cũng là nền tảng để Sân Golf Sông Bé tiếp tục duy trì và phát triển giải đấu trong những mùa tiếp theo.



