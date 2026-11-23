Sáng 22/11, tại Phòng Khánh Tiết, Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất tổ chức Vòng Chung kết và Trao giải Cuộc thi "Em kể chuyện Dinh Độc Lập" năm 2026. Hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tạo không gian giáo dục lịch sử gắn với trải nghiệm thực tế tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập.

Các thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi “Em kể chuyện Dinh Độc Lập” năm 2026

Với chủ đề "Dinh Độc Lập – Tự hào di sản Thành phố mang tên Bác", sau gần một tháng phát động, cuộc thi nhận được hơn 1.500 tác phẩm của học sinh khối trung học cơ sở. Từ các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

Các câu chuyện về lịch sử, kiến trúc và hiện vật được học sinh thể hiện bằng góc nhìn riêng

Tại vòng thi trực tiếp, mỗi thí sinh có từ 3 đến 5 phút trình bày câu chuyện về lịch sử, kiến trúc hoặc hiện vật của Dinh Độc Lập, sau đó có 3 phút trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo. Qua cách thể hiện và góc nhìn riêng, các em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Theo Thạc sĩ Dương Trọng Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, giám khảo cuộc thi, đây là sân chơi giáo dục truyền thống ý nghĩa. Việc học sinh tự tìm tòi, quan sát và kể lại câu chuyện về Dinh Độc Lập bằng góc nhìn của mình giúp kiến thức lịch sử trở nên gần gũi, sâu sắc hơn. Sự quan tâm, hướng dẫn của nhà trường và thầy cô cũng góp phần khơi gợi niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ di sản trong học sinh.

Hoạt động góp phần đưa kiến thức lịch sử đến gần hơn với học sinh

Một thí sinh đến từ Trường THCS Chánh Nghĩa, phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, việc được tìm hiểu kiến trúc và các hiện vật tại Dinh Độc Lập giúp em biết thêm nhiều điều về lịch sử đất nước. Thông qua câu chuyện dự thi, em mong muốn truyền tải thông điệp hòa bình đến mọi người.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 2 Giải Ba, 5 Giải Khuyến khích, cùng các giải phụ và 11 Giải Đồng hành nhằm ghi nhận nỗ lực của các thí sinh và đơn vị giáo dục.

Cuộc thi lan tỏa tình yêu lịch sử và ý thức gìn giữ di sản văn hóa trong thế hệ trẻ

Không chỉ là sân chơi tranh tài, "Em kể chuyện Dinh Độc Lập" còn tạo cơ hội để học sinh tiếp cận lịch sử bằng trải nghiệm và cảm xúc cá nhân. Qua đó, hoạt động góp phần kết nối giáo dục truyền thống với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, lan tỏa tình yêu lịch sử và trách nhiệm gìn giữ di sản đến thế hệ trẻ.



