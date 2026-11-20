Tri ân những nhà giáo cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp đào tạo cán bộ

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và người lao động của nhà trường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp bền bỉ, tâm huyết và đầy trách nhiệm của các thế hệ nhà giáo tại Học viện. Những cống hiến này đã đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố ngày càng vững mạnh.

Lấy chất lượng đào tạo và nghiên cứu làm thước đo phát triển

Toàn cảnh buổi họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026)

Định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, sự phát triển của Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh phải được đo lường bằng các giá trị thực chất, cụ thể:

Chất lượng đội ngũ cán bộ do đơn vị đào tạo và bồi dưỡng

Giá trị thực tiễn của các công trình, chương trình nghiên cứu khoa học

Đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hồ Chí Minh

Cùng với đó, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu Học viện đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ nhà giáo hội tụ đủ các yếu tố: bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao và tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo.

Vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc

Vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc

Dịp này, Tiến sĩ Công Thị Phương Nga - Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận cơ sở vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước; 7 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều cá nhân và tập thể cũng được nhận Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.



