Những người thầy gieo chữ nơi đảo xa

Hành trình gieo chữ không chỉ đòi hỏi kiến thức và chuyên môn. Với những giáo viên công tác tại Côn Đảo, đó còn là sự kiên trì, lòng yêu nghề và tình thương dành cho học trò. Qua năm tháng, nhiều nhà giáo đã vượt qua cách trở địa lý để gắn bó với sự nghiệp giáo dục nơi đây.

Năm 1994, cô Phạm Phương Mai ra Côn Đảo nhận công tác. Thời điểm ấy, mỗi chuyến tàu từ đất liền ra đảo mất khoảng 15 - 16 tiếng. Ban đầu, cô chỉ nghĩ sẽ ở lại vài năm rồi trở về đất liền. Nhưng tình thương dành cho học trò cùng sự chân tình, đùm bọc của người dân đã khiến cô quyết định gắn bó lâu dài.

Trên cương vị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, cô Mai không ngừng tìm kiếm những hướng đi mới để nâng cao chất lượng giáo dục. Một trong những dấu ấn nổi bật là mô hình "Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam - Trường học không rác thải nhựa".

Mô hình đạt Giải Ba toàn quốc năm 2025. Năm 2026, cô tiếp tục được trao Giải thưởng Võ Trường Toản và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhìn lại hành trình đã qua, cô Phạm Phương Mai cho biết học sinh những ngày đầu chủ yếu là con em ngư dân và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Điều đó càng thôi thúc cô nỗ lực cải thiện môi trường giáo dục, mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho các em. Những thành quả hôm nay còn có sự đồng hành của ban giám hiệu và tập thể cán bộ, nhân viên nhà trường.

Gần 30 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Ngọc Dung - Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trường THCS Lê Hồng Phong, cũng để lại dấu ấn bằng những sáng kiến giảng dạy. Cô triển khai tiết học sinh thái ngoài trời kết hợp kỹ năng số. Qua đó, học sinh lớp 9 được phát triển năng lực Nói và Nghe trong môn Ngữ văn.

Năm 2026, những nỗ lực đổi mới và cống hiến của cô được ghi nhận bằng Giải thưởng Võ Trường Toản. Đây là sự động viên đối với hành trình bền bỉ đưa kiến thức đến gần hơn với học sinh trên đảo

Chắp cánh ước mơ, khơi nguồn tri thức cho thế hệ trẻ ở Côn Đảo

Tại Trường THPT Võ Thị Sáu, cô Nguyễn Thị Mẫn dành nhiều tâm huyết cho công tác bồi dưỡng học sinh có năng lực. Đằng sau mỗi thành tích của học trò là quá trình cô trò cùng nỗ lực, từ những giờ học chuyên sâu đến việc kiên trì tháo gỡ từng khó khăn.

Do cách xa đất liền, học sinh Côn Đảo không có nhiều cơ hội trải nghiệm và thực hành. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, cô Mẫn chú trọng gắn kiến thức môn học với thực tế. Cô cũng tìm cách khơi gợi cảm hứng, tạo động lực để học sinh chủ động khám phá và học hỏi.

Sự tận tụy của cô được học trò ghi nhận qua từng hoạt động học tập và nghiên cứu. Em Đỗ Nguyên Anh - Học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu, chia sẻ cô luôn hỗ trợ các em trong quá trình nghiên cứu, viết báo cáo và định hướng phương pháp thực hiện.

Mỗi nhà giáo có một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu dành cho học trò và mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục

Từ những tiết học sinh thái, sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy đến hoạt động bồi dưỡng học sinh, các thầy cô đang từng ngày tạo thêm cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ Côn Đảo.

Vượt qua khoảng cách với đất liền, những người gieo chữ nơi đảo xa vẫn âm thầm cống hiến. Tri thức được vun đắp qua từng bài giảng, tình yêu thương được gửi gắm qua từng thế hệ học trò. Đó cũng là hành trang để các em tự tin nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến tương lai.