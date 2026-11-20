Người thầy trước yêu cầu đổi mới giáo dục

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực giáo dục. Tri thức không còn giới hạn trong sách giáo khoa hay không gian lớp học truyền thống; học sinh có thêm nhiều phương tiện tiếp cận thông tin, chủ động tìm kiếm và khám phá kiến thức. Điều đó đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với giáo viên - không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn phải liên tục học hỏi, đổi mới phương pháp và thích ứng với môi trường dạy học số.

Thầy Hồ Thanh Tùng - giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau nhìn nhận vị trí của người thầy trong bối cảnh hiện nay có nhiều thay đổi so với trước. Khi chương trình giáo dục đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của học sinh, giáo viên cũng phải thường xuyên trau dồi chuyên môn, cập nhật phương pháp giảng dạy. Đặc biệt, việc ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (A.I.) đã trở thành một trong những yêu cầu cần thiết để hỗ trợ quá trình dạy và học.

Giữ vững giá trị cốt lõi của nghề giáo, chủ động thích ứng với những tiến bộ công nghệ là cách nhà giáo đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn mới

Công nghệ không thay thế vai trò người thầy

Thực tế cho thấy, công nghệ có thể hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng trực quan, tổ chức hoạt động học tập đa dạng và tăng cơ hội tương tác cho học sinh. Tuy nhiên, hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ không nằm ở số lượng công cụ được sử dụng, mà ở cách người dạy lựa chọn và vận dụng chúng phù hợp với mục tiêu bài học.

Cô Đoàn Thị Phương Thảo - giáo viên Trường TH&THCS Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang cho rằng công nghệ không thể thay thế người thầy, mà chỉ hỗ trợ giáo viên tạo ra những bài học sáng tạo, sinh động hơn. Trong quá trình giảng dạy, cô chủ động ứng dụng công nghệ thông tin và A.I. để thiết kế bài giảng, xây dựng các trò chơi học tập, qua đó tăng cường khả năng thực hành.

Làm chủ công nghệ, giữ vững giá trị nghề giáo

Từ yêu cầu đổi mới phương pháp đến việc tổ chức hoạt động học tập trong môi trường số, năng lực của giáo viên ngày nay cần được bồi đắp toàn diện hơn.

Thầy Lâm Nhất Luân - giáo viên Trường Tiểu học Long Thới, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ rằng trước hết, nhà giáo phải có năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần tự học và sẵn sàng đổi mới. Cùng với đó là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác A.I. hiệu quả và thiết kế các hoạt động dạy học nhằm phát triển năng lực số cho học sinh. Thầy chia sẻ thêm rằng những yêu cầu này cho thấy, năng lực số không thể tách rời nền tảng chuyên môn và tư duy sư phạm.

Dẫu vậy, theo thầy Luân, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế tình yêu và trách nhiệm của người thầy. Giáo viên cần kết hợp công nghệ với tình người, vừa truyền đạt kiến thức, vừa khơi nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng ước mơ cho học sinh.

Nguồn: Báo Lao Động