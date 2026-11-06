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Văn hóa - Giải trí

Shin Min-ah và Lee Jin-uk tái hợp trong dự án phim tình cảm mới

THIÊN BÌNH, HOÀNG ANH
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(HTV) - Shin Min-ah và Lee Jin-uk xác nhận sẽ vào vai đôi tình nhân gặp lại nhau sau 12 năm chia tay trong bộ phim truyền hình mới của đài MBC. Tác phẩm dự kiến lên sóng vào nửa đầu năm 2027, khai thác những lựa chọn, tổn thương và cơ hội bắt đầu lại trong tình yêu.

Shin Min-ah và mối tình cũ trở lại sau 12 năm

Mới đây, đài MBC xác nhận Shin Min-ah và Lee Jin-uk sẽ đóng chính trong bộ phim tình cảm có tên phiên dịch Tiếng Anh là Wednesdays, Thursdays, Fridays.

Shin Min-ah và Lee Jin-uk tái hợp trong dự án phim tình cảm mới - Ảnh 1.

Màn tái hợp của Shin Min-ah và Lee Jin-uk trên màn ảnh xoay quanh câu chuyện tình yêu sau 12 năm xa cách (Ảnh: Yonhap News)

Lấy bối cảnh một nhà hàng chỉ mở cửa vào thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu, bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu, sự tha thứ và trưởng thành của các nhân vật. Shin Min-ah đảm nhận vai Eun-soo, người gặp lại bạn trai cũ sau 12 năm kể từ khi cả hai chia tay.

Shin Min-ah và Lee Jin-uk tái hợp trong dự án phim tình cảm mới - Ảnh 2.

Nữ diễn viên tiếp tục thử sức với thể loại tình cảm trong dự án mới của đài MBC (Ảnh: Yonhap News)

Lee Jin-uk vào vai đầu bếp tại nhà hàng, đồng thời là người yêu cũ của Eun-soo. Cuộc tái ngộ đặt hai nhân vật trước những cảm xúc chưa được giải quyết, cùng những câu hỏi về quá khứ và khả năng hàn gắn mối quan hệ.

Shin Min-ah và Lee Jin-uk tái hợp trong dự án phim tình cảm mới - Ảnh 3.

Lee Jin-uk đảm nhận vai đầu bếp và cũng là người yêu cũ của Eun-soo (Ảnh: IMDb)

Bên cạnh đó, Yoo Teo cũng góp mặt trong bộ phim, đảm nhận vai người chồng của Eun-soo, một giám đốc điều hành doanh nghiệp. Sự xuất hiện của nhân vật này mở ra thêm những mối quan hệ đan xen trong câu chuyện.

"Câu chuyện tình" của Shin Min-ah được xây dựng bởi đội ngũ sản xuất với gương mặt quen thuộc

Wednesdays, Thursdays, Fridays do biên kịch Joo Hyun chấp bút, người từng tham gia viết Thế giới hôn nhân - bộ phim Hàn Quốc chuyển thể từ series BBC Doctor Foster.

Với dự án phim lần này, đạo diễn Jung Dong-yoon đảm nhận vai trò chỉ đạo. Trước đó, ông từng đứng sau bộ phim thể thao Stove League, tác phẩm nhận được sự chú ý nhờ câu chuyện về quá trình tái thiết một đội bóng chày.

Shin Min-ah và Lee Jin-uk tái hợp trong dự án phim tình cảm mới - Ảnh 4.

Những dự án trước đó thể hiện sự đa dạng trong đề tài mà Jung Dong-yoon theo đuổi, từ thể thao đến tâm lý và tình cảm (Ảnh: Poster phim Stove League)

Sự kết hợp giữa dàn diễn viên nổi tiếng và đội ngũ sản xuất có kinh nghiệm được kỳ vọng mang đến một câu chuyện tình cảm nhiều lớp, trong đó các nhân vật phải đối diện với những lựa chọn của quá khứ và tìm cách trưởng thành trong hiện tại.

Phim dự kiến ra mắt trên đài MBC vào nửa đầu năm 2027. Hiện nhà đài vẫn chưa công bố lịch phát sóng cụ thể.

Nguồn tin: Yonhap News

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