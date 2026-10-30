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Thế giới

Hồ Lư Cô, Trung Quốc: Sương mù huyền ảo trên cao nguyên

MẠNH LINH, THANH MAI, KIM NGỌC
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(HTV) - Những màn sương mù bảng lảng trên mặt nước, hòa cùng ánh nắng ban mai và những con thuyền nhỏ tạo nên khung cảnh thơ mộng tại hồ Lư Cô, Trung Quốc. Vẻ đẹp huyền ảo này đang thu hút đông đảo du khách và những người yêu nhiếp ảnh đến thưởng ngoạn.

Thời điểm lý tưởng ngắm sương mù

Hồ Lư Cô, Trung Quốc: sương mù huyền ảo trên cao nguyên - Ảnh 1.
Hồ Lư Cô, Trung Quốc: sương mù huyền ảo trên cao nguyên - Ảnh 2.

Những chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt hồ Lư Cô trong màn sương mỏng manh dưới ánh bình minh

Vào thời điểm này trong năm, hồ Lư Cô, nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên (Trung Quốc), khoác lên mình vẻ đẹp đặc biệt với những màn sương mù bao phủ mặt nước. Cùng với tiết trời mát mẻ, cảnh sắc nơi đây trở thành điểm thu hút du khách tìm đến tham quan.

Là hồ nước ngọt nằm trên cao nguyên, hồ Lư Cô có diện tích mặt nước rộng lớn và độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành những màn sương mù vào sáng sớm. Theo người dân địa phương, khoảng thời gian từ 6 đến 8 giờ sáng là lúc lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng cảnh sắc này.

Bức tranh thiên nhiên huyền ảo lúc bình minh

Khi mặt trời dần nhô lên, những tia nắng hồng xuyên qua màn sương mỏng, nhuộm ánh sáng lên mặt hồ. Những con thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt qua làn nước, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, nơi ánh sáng, bóng tối và sương mù hòa quyện.

Khung cảnh bao quát của một hồ nước lớn với hàng chục chiếc thuyền nhỏ rải rác trên mặt nước, một nửa hồ chìm trong lớp sương mù trắng xóa, phía xa là dãy núi mờ ảo - Ảnh 3.

Toàn cảnh hồ Lư Cô yên bình lúc sáng sớm, khi sương mù chưa kịp tan dưới dãy núi nhấp nhô

Vẻ đẹp ấy thu hút nhiều du khách và những người đam mê nhiếp ảnh. Không ít người sẵn sàng thức dậy từ sáng sớm, kiên nhẫn chờ đợi để ghi lại khoảnh khắc sương mù bao phủ mặt hồ – một cảnh sắc huyền ảo không kéo dài lâu nhưng đủ sức níu chân người thưởng ngoạn.

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