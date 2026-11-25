Hô biến - 10g30 thứ Tư (25/11) trên HTV7

Hô biến kỳ 80: Món quà nguy hiểm – Bài học cảnh giác trước người lạ

Hô biến kỳ 80 với chủ đề "Món quà nguy hiểm" mang đến câu chuyện gần gũi, giúp khán giả nhỏ tuổi nhận diện nguy cơ bị dụ dỗ và học cách bảo vệ bản thân.

Chương trình xoay quanh bé Hân, cô bé 9 tuổi yêu thích đồ chơi, có phần bướng bỉnh và thích được chiều chuộng. Trong một lần vui chơi, Hân bị người đàn ông lạ mặt tiếp cận bằng những món quà hấp dẫn và lời hứa ngọt ngào. Không nhận ra nguy hiểm, cô bé dần rơi vào chiếc bẫy của kẻ có ý định bắt cóc. May mắn, Nhung, người bạn thân của Hân, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Nhờ sự giúp đỡ của người dân khu phố, sự việc được ngăn chặn.

Thông qua những tình huống hồi hộp xen lẫn hài hước, chương trình nhắc nhở trẻ không nhận quà, đi theo người lạ và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm.

Hô biến kỳ 80 - 10g30 hôm nay (25/11) trên HTV7.