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Hô biến - 10g30 thứ Tư (28/10) trên HTV7

Show sắp tới
THIÊN BÌNH

"Hô biến" kỳ này có chủ đề "Con ghét ba mẹ" sẽ phát sóng vào 10g30 hôm nay (28/10) trên kênh HTV9.

Hô biến - 10g30 thứ Tư (28/10) trên HTV7- Ảnh 1.
Hô biến - 10g30 thứ Tư (28/10) trên HTV7- Ảnh 2.

Hô biến - 10g30 thứ Tư (28/10) trên HTV7

"Hô biến" kỳ này sẽ giới thiệu đến khán giả kịch bản truyền hình "Con ghét ba mẹ". Câu chuyện xoay quanh một cô bé lớn lên giữa những lời la rầy của ba mẹ và luôn bị so sánh với anh trai.

Khi tiếng nói của mình liên tục bị bỏ qua, em dần khép lòng. Sự tổn thương vì chính những người thân yêu nhất cũng dần lớn lên. Câu chuyện ấy cũng gợi nhắc đến một nhóm có thật ngoài đời mang tên "Con ghét bố mẹ" – nơi những đứa con tìm đến để chia sẻ những điều khó nói trong gia đình.

Từ đây, "Hô biến" kỳ này mở ra câu hỏi: liệu cha mẹ đã thực sự lắng nghe con, hay đôi khi tình yêu thương lại vô tình trở thành áp lực?

Đón xem "Hô biến" - 10g30 thứ Tư (28/10) trên HTV7.

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