Từ niềm đam mê đến hành trình hơn bốn thập kỷ

Năm 1984, Nguyễn Hồng Quì đến với Vovinam bằng niềm đam mê võ thuật thuần túy. Trong điều kiện tập luyện còn nhiều thiếu thốn, con đường theo đuổi thể thao khi ấy không gắn với chế độ hay đãi ngộ. Nhưng sự tận tình dìu dắt của người thầy đầu tiên - cố võ sư Nguyễn Văn Chiếu, Chánh chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - đã mở ra hành trình gắn bó lâu dài với võ thuật của ông.

HLV Nguyễn Hồng Quì có 42 năm gắn bó với Vovinam, từ một võ sinh đam mê đến người trực tiếp dẫn dắt các thế hệ vận động viên TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: FBNV)

Nhớ lại những ngày đầu bước vào võ đường, HLV Nguyễn Hồng Quì chia sẻ: “Lúc mới đi tập chỉ xuất phát từ niềm đam mê thuần túy chứ không có chế độ gì cả. Chính thầy Nguyễn Văn Chiếu là người thầy đầu tiên dìu dắt, huấn luyện nhiệt tình để tôi phát triển trở thành vận động viên”.

Giai đoạn 1990–2002, HLV Nguyễn Hồng Quì liên tục tham gia thi đấu và tập huấn trong nước, quốc tế, tích lũy kinh nghiệm trước khi chuyển sang công tác huấn luyện (Ảnh: FBNV)

Từ một võ sinh, ông từng bước trưởng thành dưới sự hướng dẫn của người thầy. Ông được đồng hành cùng cố võ sư Nguyễn Văn Chiếu trong các lớp tập huấn trong nước, quốc tế và những giải đấu kéo dài từ năm 1990 đến năm 2002. Quãng thời gian thi đấu đã giúp ông tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, bản lĩnh và những bài học quý giá trước khi chuyển sang công tác huấn luyện.

Với HLV Nguyễn Hồng Quì, những gì nhận được từ người thầy không chỉ là kỹ thuật hay kinh nghiệm thi đấu, mà còn là tinh thần kỷ luật, sự kiên trì và trách nhiệm đối với môn phái. Đó cũng là những giá trị ông tiếp tục truyền lại cho các thế hệ vận động viên sau này.

Giữ trọn nghĩa thầy trò, tiếp nối thành tích Vovinam TP. Hồ Chí Minh

Cố võ sư Nguyễn Văn Chiếu qua đời năm 2020, nhưng những đóng góp và tâm huyết của ông vẫn được các thế hệ môn sinh ghi nhớ. Với HLV Nguyễn Hồng Quì, hình bóng người thầy vẫn hiện diện qua những hoạt động tưởng nhớ, những lần gặp gỡ và sự gắn kết giữa các thế hệ học trò.

Cố võ sư Nguyễn Văn Chiếu là người đầu tiên dìu dắt, huấn luyện và đặt nền móng cho hành trình võ thuật của HLV Nguyễn Hồng Quì (Ảnh: FBNV)

Vào các dịp lễ, ngày giỗ hay trước những giải đấu quan trọng, môn sinh Vovinam lại cùng nhau dâng hương, nhắc nhớ về người đã đặt nền móng cho hành trình võ thuật của nhiều thế hệ. HLV Nguyễn Hồng Quì chia sẻ, các học trò luôn hướng về thầy, gặp gỡ và động viên nhau tiếp nối những tâm huyết mà cố võ sư để lại.

HLV Nguyễn Hồng Quì được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp trong quá trình công tác và cống hiến cho thể thao (Ảnh: FBNV)

Những đóng góp bền bỉ cho võ thuật và thể thao cũng được ghi nhận khi HLV Nguyễn Hồng Quì vừa được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hơn bốn thập kỷ ông dành cho Vovinam, từ một vận động viên trưởng thành dưới sự dìu dắt của người thầy đến người trực tiếp đào tạo, dẫn dắt các thế hệ kế tiếp.

Đội tuyển Vovinam TP. Hồ Chí Minh giành 8 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, bảo vệ thành công ngôi Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026 (Ảnh: FBNV)

Dấu ấn ấy càng thêm ý nghĩa khi đội tuyển Vovinam TP. Hồ Chí Minh khép lại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026 với vị trí Nhất toàn đoàn. Sau sáu ngày tranh tài, các võ sĩ Thành phố giành 8 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, trong đó có 6 Huy chương Vàng ở các nội dung quyền và 2 Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng. Thành tích này giúp Vovinam TP. Hồ Chí Minh bảo vệ thành công ngôi đầu, đồng thời tăng một Huy chương Vàng so với kỳ Đại hội năm 2022.

Từ niềm đam mê thuở ban đầu, sự dìu dắt của người thầy đến những thành quả trên cương vị huấn luyện, hành trình 42 năm của HLV Nguyễn Hồng Quì là câu chuyện về sự bền bỉ và tiếp nối. Với ông, gìn giữ Vovinam không chỉ là đào tạo những vận động viên giỏi chuyên môn, mà còn là trao truyền tinh thần võ đạo và những giá trị đã làm nên bản sắc của môn võ Việt Nam.