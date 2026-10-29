Khai mạc kỳ họp chuyên đề

Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND và HĐND TP. Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh nhấn mạnh, sau sắp xếp địa giới hành chính, TP. Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng lớn hơn, đồng thời đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, hạ tầng kết nối, quản trị đô thị, bảo vệ môi trường và đời sống người dân.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ sáu, kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thành phố cần nhanh chóng chuyển tiềm năng thành động lực, cơ chế thành hành động và nguồn lực thành kết quả cụ thể. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng hai con số phải gắn với phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Xem xét quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm

Các đại biểu tham dự và theo dõi tài liệu tại kỳ họp

Trong số 47 tờ trình và dự thảo nghị quyết được xem xét tại kỳ họp, đáng chú ý có Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Đây là khung chiến lược nhằm định hình cấu trúc phát triển và năng lực cạnh tranh của Thành phố trong dài hạn, cụ thể hóa các định hướng lớn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Tập trung các chính sách phát triển đô thị

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố xem xét 17 dự thảo nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, với các nội dung liên quan đến huy động nguồn lực tài chính, phát hành trái phiếu, khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển, khu công nghệ cao và chính sách phát triển nhân lực.

Bảng hiển thị kết quả biểu quyết số 1 tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP. Hồ Chí Minh

Các dự thảo nghị quyết về ngân sách, đầu tư công và những công trình, dự án trọng điểm cũng được đưa ra xem xét tại kỳ họp, góp phần cụ thể hóa các định hướng phát triển và tạo thêm nguồn lực cho TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.