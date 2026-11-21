Harry Kane chấn thương, Bayern Munich đối mặt tổn thất lớn

Harry Kane gặp chấn thương trong trận Bayern Munich hòa Cologne 1-1 trên sân Allianz Arena tối 20/11. Tiền đạo 33 tuổi phải rời sân ngay phút 20 sau khi gặp vấn đề ở mắt cá chân trái.

Theo thông báo từ Bayern Munich, kết quả kiểm tra của bộ phận y tế xác nhận Kane bị rách dây chằng mắt cá chân trái. Chân sút người Anh sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tháng (Ảnh: Reuters)

Đội bóng Đức chưa công bố thời gian hồi phục cụ thể. Tuy nhiên, truyền thông địa phương đưa tin tiền đạo này có thể vắng mặt khoảng ba tháng. Đây là tổn thất đáng kể đối với Bayern Munich trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Harry Kane hiện là một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công đội bóng (Ảnh: Reuters)

Trận hòa Cologne giúp Bayern Munich có thêm một điểm, nâng tổng số lên 22 điểm. Đội bóng tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga. Trong khi đó, Cologne có 10 điểm.

Ngoài Harry Kane, hàng công Bayern Munich còn tổn thất lực lượng

Bên cạnh Harry Kane, Bayern Munich còn ghi nhận thêm một trường hợp chấn thương. Tiền đạo người Pháp Michael Olise cũng phải rời sân trong trận đấu với Cologne.

Theo thông tin từ câu lạc bộ, Olise được chẩn đoán bị bầm dập vùng trước bàn chân. Cầu thủ này sẽ được điều trị trong những ngày tới.

Bayern Munich chưa công bố thời gian hồi phục của Michael Olise. Quá trình điều trị sẽ quyết định thời điểm cầu thủ người Pháp có thể trở lại thi đấu (Ảnh: FCBM)

Việc hai cầu thủ tấn công cùng gặp vấn đề thể trạng khiến Bayern Munich đối mặt thêm thách thức. Đặc biệt, sự vắng mặt dài hạn của Harry Kane có thể ảnh hưởng đến sức mạnh hàng công đội bóng.

Nguồn tin: Reuters