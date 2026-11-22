Chương trình do Chi đoàn Cảng vụ Đường thủy nội địa TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Cảng hàng không Côn Đảo và Đoàn Thanh niên đặc khu Côn Đảo tổ chức. Bên cạnh các hoạt động về nguồn, hành trình tập trung triển khai những công trình, phần việc thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt của người dân trên đảo.

Nhiều công trình nghĩa tình hướng về học sinh và người dân Côn Đảo

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, tập trung hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nâng cấp các tiện ích phục vụ cộng đồng.

Trong đó, mô hình “Em nuôi của Đoàn” được triển khai nhằm đồng hành cùng 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn trao tặng công trình thanh niên “Mỗi món quà - Một nụ cười” trị giá 14 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với các đối tượng được hỗ trợ.

Chương trình trao tặng những phần quà thiết thực, góp phần chăm lo đời sống và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Côn Đảo

Đặc biệt, chương trình dành 22 triệu đồng trao học bổng, đồng thời tặng 1.000 quyển tập và sữa cho học sinh. Những phần quà góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí học tập và thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức Đoàn đối với thế hệ trẻ tại địa phương.

Hoạt động trao học bổng, quà tặng góp phần động viên, tiếp sức cho học sinh Côn Đảo trong học tập

Không chỉ chú trọng công tác chăm lo học sinh, chương trình còn triển khai các công trình phục vụ đời sống dân cư. Cụ thể, đoàn hỗ trợ 16 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp sân chơi thể thao tại Nhà văn hóa Khu dân cư số 4, góp phần cải thiện không gian sinh hoạt, rèn luyện thể chất cho người dân.

Đồng thời, 10 thùng rác công cộng trị giá 20 triệu đồng được trao tặng cho Khu dân cư số 1, bổ sung phương tiện thu gom rác thải, hướng đến xây dựng môi trường sống sạch đẹp hơn.

Công trình “Côn Đảo xanh” trao tặng 10 thùng rác công cộng, góp phần cải thiện môi trường sống tại Khu dân cư số 1

Thông qua việc kết hợp hỗ trợ trực tiếp với cải thiện cơ sở vật chất, chương trình góp phần đáp ứng những nhu cầu thiết thực của cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để các công trình thanh niên tiếp tục phát huy giá trị sau khi hành trình kết thúc.

Hành trình về nguồn bồi đắp trách nhiệm của tuổi trẻ với biển đảo

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, chương trình còn tổ chức hành trình về nguồn tại những địa chỉ lịch sử tiêu biểu của Côn Đảo, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn đã tham quan Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo, tìm hiểu về lịch sử đấu tranh cách mạng, những hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đoàn cũng tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và viếng mộ các anh hùng, liệt sĩ. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động tìm hiểu lịch sử, chương trình góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Với sự kết hợp giữa hoạt động tình nguyện và giáo dục truyền thống, “Hành trình nghĩa tình - Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2026 không chỉ mang đến những hỗ trợ cụ thể cho người dân Côn Đảo mà còn góp phần gắn kết tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh với địa phương. Qua đó, tình yêu biển đảo được thể hiện bằng những công trình, phần việc gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng.