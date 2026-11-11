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Giáo dục

Hành trình 35 năm vững bước của Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn

NGỌC PHẠM
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(HTV) - Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1991-2026), nhìn lại chặng đường phát triển và những đóng góp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn diễn ra với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, đối tác cùng các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên, cựu học viên và sinh viên.

Hành trình 35 năm vững bước của Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn - Ảnh 1.

Chương trình là dịp nhìn lại quá trình xây dựng nhà trường, tri ân các thế hệ thầy cô, người học và đối tác, đồng thời tiếp nối định hướng đào tạo gắn với thực tiễn ngành du lịch

Hành trình 35 năm vững bước của Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn - Ảnh 2.
Hành trình 35 năm vững bước của Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn - Ảnh 3.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, tập thể Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn và ba cá nhân đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2021-2025

Ngày 16/10/1991, Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Du lịch Sài Gòn, tiền thân của Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, được thành lập theo Quyết định số 150/QĐ-DN của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh.

Năm 1994, trung tâm đổi tên thành Trường Đào tạo Nghiệp vụ Du lịch Sài Gòn; năm 1997 được công nhận là trường dạy nghề tư thục. Đến năm 2007, trường chuyển đổi thành Trường Trung cấp nghề tư thục Du lịch Sài Gòn, được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn năm 2010 và đổi tên thành Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn năm 2022.

Với 35 năm hình thành và phát triển, trường có hơn 45.000 cựu sinh viên, học viên. Chương trình đào tạo chú trọng thực hành, kết hợp sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên đến từ doanh nghiệp, giúp người học tiếp cận yêu cầu nghề nghiệp ngay trong quá trình học tập

Hiện Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn đào tạo bốn ngành trình độ cao đẳng gồm Quản trị Khách sạn, Kỹ thuật Chế biến Món ăn, Quản trị Lữ hành và Hướng dẫn Du lịch. Chương trình chú trọng thực hành, kết hợp sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên đến từ doanh nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận yêu cầu nghề nghiệp trong quá trình học tập.

Tiếp nối phần lễ, chương trình nghệ thuật “Hành trình 35 năm” tái hiện quá trình hình thành và phát triển của nhà trường qua bốn hồi: “Mùa Xuân - Khởi nguyên mới”, “Mùa Đông - Giai đoạn đóng băng và thử thách”, “Mùa Hạ - Sự chuyển mình” và “Mùa Thu - Cội nguồn”.

Hành trình 35 năm vững bước của Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn - Ảnh 4.
Hành trình 35 năm vững bước của Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn - Ảnh 5.

Các tiết mục kể lại những khởi đầu, thử thách và bước chuyển của trường, đồng thời tri ân các thế hệ thầy cô, cán bộ, nhân viên, người học và đối tác đã đồng hành

Hành trình 35 năm vững bước của Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn - Ảnh 6.
Hành trình 35 năm vững bước của Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn - Ảnh 7.

Cùng với các hoạt động kết nối cựu sinh viên và trải nghiệm du lịch giảm phát thải, lễ kỷ niệm đánh dấu chặng đường 35 năm, tiếp nối định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và giúp người học thích ứng với những thay đổi của ngành du lịch


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