Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo "lực đẩy" quan trọng về vốn, từ việc giảm lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng, giúp cộng đồng doanh nghiệp bứt phá sản xuất kinh doanh dịp cuối năm và chuẩn bị nguồn lực cho các đơn hàng đầu năm 2027.

Doanh nghiệp phải tìm vốn vay để nâng tỷ trọng xuất khẩu

Ngân hàng Nhà nước triển khai thanh tra chuyên đề việc giảm lãi suất cho vay trong tháng 11/2026 nhằm khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế

Ghi nhận thực tế tại các doanh nghiệp sản xuất, nhu cầu về nguồn vốn chi phí thấp để mở rộng quy mô đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đơn cử như tại Công ty Cổ phần Fadatech, khoảng 2 tháng tới, doanh nghiệp sẽ lắp đặt thêm hai máy in kỹ thuật số và một máy phụ trợ để kịp tiến độ cho các đơn hàng đầu năm 2027. Dù đã dùng hơn 30 tỷ đồng vốn tự có để đầu tư dàn máy mới, nhưng để hiện thực hóa mục tiêu "chuyển đổi kép" (chuyển đổi số và chuyển đổi xanh) cũng như nâng tỷ trọng xuất khẩu từ 20% lên 40-50% trong năm tới, doanh nghiệp buộc phải tìm đến nguồn vốn vay.

Chia sẻ về vấn đề tài chính hiện tại của doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fadatech cho biết, mức lãi suất vay ngân hàng từ 8% đến hơn 10% hiện nay vẫn là rào cản khá lớn đối với doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất. Ông Phúc kiến nghị, đối với các nhà máy áp dụng công nghệ số, sản xuất xanh (không dùng nước, hạn chế hóa chất), Nhà nước cần có chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn như ưu đãi lãi suất vay, hỗ trợ giá thuê mặt bằng khu công nghiệp hoặc giãn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị.

Nhiều gói tín dụng ưu đãi cho sản xuất, kinh doanh

Về phía hệ thống ngân hàng, từ cuối tháng 10 đến nay, hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, nhiều ngân hàng thương mại đã tung ra các gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh với mức giảm lãi suất từ 0,5% đến 2%.

Nhiều ngân hàng thương mại đã tung ra các gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất từ 0,5% đến 2% để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịp cuối năm

Ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Tài chính và Kinh doanh tiền tệ Ngân hàng Nam Á nhấn mạnh, việc giảm lãi suất lần này được áp dụng đồng bộ cho cả các khoản vay mới lẫn các khoản vay hiện hữu khi đến kỳ điều chỉnh lãi suất cơ sở. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng phát sinh mới không quá lớn, việc giảm lãi suất ở danh mục dư nợ hiện hữu trên bảng cân đối kế toán mang ý nghĩa hỗ trợ rất thiết thực cho doanh nghiệp.

Cùng chung nỗ lực khơi thông dòng vốn, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết, ngân hàng đang tập trung ưu tiên vốn cho các ngành trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh như công nghiệp chế biến, logistics xuất nhập khẩu và hạ tầng số. Để doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn, ACB đang linh hoạt điều chỉnh điều kiện tín dụng, xem xét cho vay tín chấp hoặc thế chấp bằng dòng tiền, hàng tồn kho, đồng thời đẩy mạnh tài trợ theo chuỗi cung ứng và hệ sinh thái các khu công nghiệp.

Giải pháp giảm phụ thuộc vào vay vốn, tín dụng ngân hàng

Trên bình diện vĩ mô, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 3,75 - 4% trong kỳ điều hành tháng 10 vừa qua cũng đang tạo thêm dư địa cho chính sách tiền tệ trong nước. Dù thị trường vẫn dự báo khả năng FED có thể điều chỉnh tăng vào tháng 12, nhưng nền tảng vĩ mô ổn định vẫn là điểm tựa vững chắc cho mục tiêu hạ lãi suất.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2, ngân hàng trung ương luôn kiên định mục tiêu giữ ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành linh hoạt tỷ giá và lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng Việt Nam. Sự ổn định này chính là "bộ đệm" giúp nền kinh tế hạn chế tối đa các cú sốc từ thị trường tài chính quốc tế, tạo môi trường thuận lợi để ngành ngân hàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng lưu ý, bản thân các ngân hàng thương mại cũng là doanh nghiệp và phải chịu áp lực cân đối chi phí vốn đầu vào. Do đó, về dài hạn, để giảm bớt sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, nền kinh tế cần tiếp tục khơi thông các kênh dẫn vốn trung và dài hạn khác như thị trường chứng khoán. Đặc biệt, việc phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa thu hút dòng vốn xanh với chi phí cạnh tranh từ nước ngoài, tạo nguồn lực bền vững cho doanh nghiệp nội địa vươn xa.