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Thể thao

Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026

BAN THỂ DỤC THẺ THAO
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(HTV) - Vòng chung kết Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2026 ghi nhận hai cú đánh Hole In One với tổng giá trị giải thưởng gần 7 tỷ đồng. Bước sang mùa giải thứ 10, giải đấu tiếp tục khẳng định quy mô và tính chuyên nghiệp, với sự bảo trợ chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh.

Hai golfer ghi dấu ấn với cú đánh Hole In One

Vòng chung kết Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2026 chứng kiến cột mốc đặc biệt khi hai golfer cùng ghi điểm Hole In One. Tổng giá trị giải thưởng của hai cú đánh đạt gần 7 tỷ đồng, tạo dấu ấn tại giải golf khu vực phía Nam.

Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 1.
Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 2.
Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 3.

Golfer Phạm Thành Giang nhận giải thưởng là chiếc SUV hạng sang thương hiệu Ý trị giá 4 tỷ đồng

Golfer Phạm Thành Giang thực hiện thành công cú đánh từ khoảng cách 163 yard tại hố 8D Par 3. Với chỉ một gậy đưa bóng vào hố, anh nhận giải thưởng là chiếc SUV hạng sang thương hiệu Ý trị giá 4 tỷ đồng.

Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 4.

Cú Hole In One còn lại thuộc về golfer Lê Thành Lạc với giải thưởng trị giá gần 3 tỷ đồng

Cú Hole In One còn lại thuộc về golfer Lê Thành Lạc tại hố 4C Par 3, mang về bộ giải thưởng trị giá gần 3 tỷ đồng. Hai thành tích góp phần tạo nên điểm nhấn đáng chú ý cho vòng chung kết mùa giải năm nay.

Tân Sơn Nhất Championship nâng tầm quy mô tổ chức

Bước vào mùa giải thứ 10, Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2026 được mở rộng với bốn vòng loại kéo dài trong một tháng, thu hút gần 1.000 golfer tham dự. Vòng chung kết có các bảng đấu dành cho golfer nam, nữ, golfer chuyên nghiệp, người chơi quốc tế và khách mời.

Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 5.
Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 6.
Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 7.
Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 8.

Bước vào mùa giải thứ 10, Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2026 thu hút gần 1.000 golfer tham dự

Ông Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên, cho biết giải đấu là hoạt động truyền thống của sân golf Tân Sơn Nhất trong hơn một thập kỷ. Đặc biệt, sự bảo trợ chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cùng việc trao các bộ huy chương góp phần nâng cao giá trị giải đấu.

Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 9.
Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 10.
Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 11.
Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 12.
Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 13.
Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026- Ảnh 14.

Nhiều golfer đạt thành tích tốt nhất ở những bảng đấu được vinh danh sau vòng chung kết

Khép lại vòng chung kết, các golfer đạt thành tích tốt nhất ở những bảng đấu được vinh danh. Ở bảng nam, các gương mặt nổi bật gồm Phạm Tiến Dũng, Hồ Thanh Sơn và Văn Tấn Minh Quân. Trong khi đó, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Kiều Trang và Phan Thị Lan Hương là những golfer nữ được trao huy chương và cúp vô địch mùa giải 2026.

Với quy mô ngày càng mở rộng cùng những dấu ấn chuyên môn nổi bật, Tân Sơn Nhất Golf Course Championship tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào golf và nâng cao chất lượng tổ chức các giải đấu tại TP. Hồ Chí Minh.

Quý khán giả có thể xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=O1MgK1Hrmqg

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