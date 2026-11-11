Hạ viện Mỹ chặn nghị quyết luận tội Bộ trưởng Quốc phòng

Với tỉ lệ sít sao 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống, Hạ viện quyết định chuyển nghị quyết về Ủy ban Tư pháp do phe Cộng hòa kiểm soát, đồng nghĩa vô hiệu hóa nỗ lực luận tội này.

Nghị sĩ Thomas Massie là thành viên Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu ủng hộ luận tội, cáo buộc ông Hegseth vi phạm Hiến pháp khi hành động mà không có phê chuẩn từ Quốc hội và không hạn chế thương vong dân thường.

Nghị quyết luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth không được Hạ viện thông qua (Ảnh: The Guardian)

Phản ứng sau diễn biến trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh kết quả bỏ phiếu.

Về phần mình, Bộ trưởng Hegseth nhận trách nhiệm về các chiến dịch đã triển khai, đồng thời cho rằng nỗ lực luận tội là hành vi chính trị hóa quân đội và làm suy yếu quyền điều hành của Tổng thống.

Dù vậy, giới quan sát nhận định ông Hegseth vẫn có thể đối mặt với các cuộc điều tra tiếp theo khi đảng Dân chủ chính thức kiểm soát Quốc hội vào tháng 1 năm 2027.