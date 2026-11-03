Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Tôn vinh truyền thống đạo học Việt Nam

Thông tin được công bố tại buổi họp báo diễn ra chiều qua tại Hà Nội. Trải qua 950 năm hình thành và phát triển, Quốc Tử Giám không chỉ là dấu ấn của nền giáo dục, khoa cử Việt Nam mà còn là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống đạo học của dân tộc.

Các phóng viên, khách mời tham dự họp báo về chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm lần này kết hợp giá trị lịch sử, chiều sâu học thuật với các hình thức trải nghiệm sáng tạo, hướng đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Kết hợp công nghệ hiện đại, lan tỏa giá trị di sản

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia với chủ đề "950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam", diễn ra tối 14/11 tại Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Đại diện Ban tổ chức thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Với chủ đề "Tinh hoa đạo học", chương trình tái hiện hành trình phát triển của nền Quốc học, đồng thời tôn vinh vai trò của tri thức và nhân tài trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám được công bố tại buổi họp báo ở Hà Nội

Chương trình được dàn dựng kết hợp sân khấu, truyền hình và yếu tố thực cảnh, ứng dụng công nghệ AR, 3D Mapping cùng hệ thống thiết bị hiện đại, góp phần đưa những giá trị di sản đến gần hơn với công chúng bằng hình thức sinh động, hấp dẫn.



