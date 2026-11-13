Hà Lan tiếp tục hỗ trợ TP.HCM chống ngập, phát triển công nghiệp bán dẫn

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ vui mừng trước sự phát triển năng động, hiệu quả của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan trong hơn nửa thế kỷ qua; khẳng định Hà Lan là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá cao sự hỗ trợ về tài chính, chuyên môn và công nghệ của Chính phủ, các chuyên gia và nhà đầu tư Hà Lan trong lĩnh vực chống ngập, quản lý nước. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường mong muốn Hà Lan tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ TP.HCM giải quyết tình trạng ngập nước.

Bên cạnh đó, TP.HCM mong muốn thúc đẩy hợp tác cảng biển, logistics và kinh tế biển với các đối tác giàu kinh nghiệm của Hà Lan; đề nghị các đối tác Hà Lan nghiên cứu cơ hội hợp tác phát triển hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các trung tâm logistics gắn với khu thương mại tự do của thành phố.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, công nghiệp bán dẫn và đổi mới sáng tạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Đại sứ Remco van Wijngaarden quan tâm kết nối doanh nghiệp công nghệ, trường đại học và viện nghiên cứu của Hà Lan với TP.HCM để mở rộng đầu tư, hỗ trợ đào tạo nhân lực và phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại thành phố.

TP.HCM hiện có quan hệ kết nghĩa với 3 thành phố của Hà Lan là Rotterdam, Eindhoven và Emmen. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường mong muốn hai bên tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, kết nối thế hệ trẻ, thúc đẩy các hoạt động thể thao và du lịch, góp phần củng cố nền tảng hữu nghị lâu dài.

Đánh giá cao sự phát triển của TP.HCM, Đại sứ Remco van Wijngaarden tin tưởng thành phố sẽ đạt thêm nhiều thành tựu trong thời gian tới, đồng thời khẳng định Hà Lan mong muốn đồng hành cùng TP.HCM phát triển.

Về hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, Đại sứ cho biết Công ty Besi của Hà Lan sẽ đầu tư 42 triệu USD để mở rộng quy mô nhà máy bán dẫn tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, dự kiến đi vào hoạt động năm 2027. Hà Lan cũng sẵn sàng triển khai các chương trình đào tạo về bán dẫn cho TP.HCM.

Trong lĩnh vực chống ngập và ứng phó với biến đổi khí hậu, Đại sứ Remco van Wijngaarden cho biết Hà Lan sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ TP.HCM xây dựng đề án chống ngập. Phía Hà Lan cũng đã làm việc với các định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, nhằm tạo điều kiện triển khai ngay sau khi TP.HCM thông qua đề án. Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực quản lý nước, chống ngập cho đội ngũ cán bộ thành phố.

Theo Đại sứ Remco van Wijngaarden, các doanh nghiệp và đối tác Hà Lan cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác với TP.HCM trong các lĩnh vực logistics, công nghệ cao, nông nghiệp.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/ha-lan-tiep-tuc-ho-tro-tphcm-chong-ngap-phat-trien-cong-nghiep-ban-dan-post881492.html