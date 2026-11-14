Đạo diễn Gen Z Nguyễn Phạm Thành Đạt: Dám khác biệt giữa thị trường phim nhiều dè chừng

“Bò sữa bay” và lựa chọn kể chuyện khác biệt

Sau dấu ấn từ phim ngắn Đàn cá gỗ năm 2025, Nguyễn Phạm Thành Đạt tiếp tục thử sức với phim dài đầu tay Bò sữa bay (2026). Tác phẩm xoay quanh bốn nhân vật Trâu, Béo, Đức và Lân, khai thác những câu chuyện gần gũi về cơm áo gạo tiền, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, đan xen yếu tố kỳ ảo.

Ý tưởng phim được phát triển từ Tàn sữa, một dự án phim ngắn Thành Đạt viết cách đây khoảng ba năm, lấy cảm hứng từ những công nhân nuôi bò tại Mộc Châu. Đạo diễn cũng mong muốn đưa hình ảnh quê hương cùng một số chi tiết lịch sử của nông trường Mộc Châu vào tác phẩm.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt (Ảnh: TTXVN)

Một trong những hình ảnh gây tò mò nhất là cảnh bò sữa bay lên không trung. Thành Đạt cho biết anh muốn tạo ra một khoảnh khắc thị giác đặc biệt, tương tự cảnh nhân vật Nguyễn Hùng rơi xuống biển và đánh đàn giữa đàn cá trong Đàn cá gỗ. Từ hình ảnh này, đạo diễn tiếp tục điều chỉnh kịch bản, cài cắm những chi tiết liên quan để tạo sự kết nối trong câu chuyện.

Dù nhận được một số ý kiến cho rằng nhịp phim dồn dập, kịch bản còn ôm đồm, Bò sữa bay vẫn được chú ý nhờ tinh thần trẻ trung, táo bạo và cách tiếp cận ít gặp trong điện ảnh thương mại Việt Nam.

Sáng tạo trước áp lực thị trường

Chia sẻ về việc lựa chọn một hướng đi khác số đông, Nguyễn Phạm Thành Đạt thừa nhận bản thân chịu áp lực doanh thu và trách nhiệm với nhà đầu tư. Tuy nhiên, anh cho rằng người làm phim trước hết cần tạo ra một tác phẩm có giá trị, sau đó mới tính đến những bài toán về tiếp thị, định vị và thương mại.

Nguyễn Hùng (trái) ngoài vai trò nam chính còn là chủ nhân nhạc phim "Gói con tin làm quà" gây sốt (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Theo đạo diễn, thị trường điện ảnh Việt đôi khi có xu hướng chạy theo những trào lưu nhất định. Có giai đoạn nhiều nhà làm phim cùng tập trung vào phim hài, phim gia đình hoặc kinh dị, khiến các tác phẩm dễ mang màu sắc tương đồng. Điều này có thể làm giảm sự mới mẻ trong trải nghiệm của khán giả khi đến rạp.

Thành Đạt mong muốn có thêm nhiều nhà làm phim mạnh dạn thử nghiệm, mở rộng giới hạn sáng tạo thay vì chỉ đi theo những công thức đã được kiểm chứng. Với anh, nhiệm vụ cốt lõi của đạo diễn là kể những câu chuyện mới và tạo ra trải nghiệm riêng cho người xem.

Dấu ấn của một thế hệ làm phim trẻ

Trước khi ra mắt, dự án Bò sữa bay từng nhận giải Best Genre Project tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025, cùng giải Katana Award - Picture tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Đây là những sự ghi nhận đáng chú ý cho một dự án điện ảnh mang tinh thần thử nghiệm.

Nguyễn Phạm Thành Đạt đoạt giải thưởng Phim ngắn CJ 2024 với "Tàn sữa" (Ảnh: Mounter Cinema)

Từ Đàn cá gỗ đến Bò sữa bay, Nguyễn Phạm Thành Đạt cho thấy sự kiên trì theo đuổi ngôn ngữ điện ảnh riêng. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là khả năng cân bằng giữa cá tính sáng tạo và thị hiếu khán giả. Tuy nhiên, những thử nghiệm như vậy góp phần tạo thêm lựa chọn cho điện ảnh Việt, đồng thời mở ra cơ hội để các nhà làm phim trẻ tìm kiếm tiếng nói riêng.

Nguồn: TTXVN