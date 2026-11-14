Chính thức ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP. Hồ Chí Minh: Kết nối sức mạnh, lan tỏa giá trị

Kết nối cơ quan báo chí, nền tảng số và cộng đồng sáng tạo

Tối 13/11, trong khuôn khổ chương trình khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP. Hồ Chí Minh chính thức được ra mắt.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao phát biểu ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP. Hồ Chí Minh

Tham gia nghi thức ra mắt có đại diện lãnh đạo, đơn vị của 6 tổ chức gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), Báo điện tử Tuổi Trẻ, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV, Công ty Cổ phần METUB Việt Nam và Công ty Cổ phần Quảng cáo SJK. Nghi thức được thực hiện với sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện các đơn vị.

Sự tham gia của các cơ quan báo chí, nền tảng công nghệ và doanh nghiệp truyền thông cho thấy định hướng kết nối nhiều nguồn lực trong hoạt động truyền thông đa nền tảng. Mỗi đơn vị có thế mạnh và phương thức tiếp cận công chúng riêng, từ báo chí chính thống, truyền hình đến các nền tảng số, mạng lưới nhà sáng tạo nội dung và hoạt động truyền thông thương hiệu.

Đại diện các đơn vị cùng thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh truyền thông đa nền tảng TP. Hồ Chí Minh

Liên minh được hình thành với kỳ vọng trở thành cầu nối hợp tác giữa các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông, nền tảng số và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung. Thông qua sự liên kết này, các bên có điều kiện chia sẻ nguồn lực, công nghệ và cơ hội phát triển, đồng thời thúc đẩy sản xuất những nội dung chất lượng, có giá trị đối với cộng đồng.

Hướng đến hệ sinh thái truyền thông chuyên nghiệp, có trách nhiệm

Sự ra đời của Liên minh diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026, với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố”. Đây là hoạt động hướng đến thúc đẩy tinh thần sáng tạo, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của thành phố trong môi trường số.

Trong bối cảnh thông tin được sản xuất và lan truyền trên nhiều nền tảng, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng khả năng tiếp cận công chúng mà còn phải chú trọng chất lượng, tính tích cực và trách nhiệm của nội dung. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan báo chí, nền tảng công nghệ, doanh nghiệp và nhà sáng tạo được kỳ vọng góp phần hình thành môi trường truyền thông có tính liên kết, chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Các đơn vị cùng hướng đến mục tiêu kết nối nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao chất lượng nội dung truyền thông

Liên minh không chỉ là nơi kết nối các đơn vị mà còn hướng đến thúc đẩy những sản phẩm truyền thông có giá trị, phát huy vai trò của truyền thông trong quảng bá văn hóa, con người TP. Hồ Chí Minh, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch và thương mại. Qua đó, hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại, nghĩa tình có thêm những kênh tiếp cận công chúng trong nước và quốc tế.

Việc ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP. Hồ Chí Minh vì vậy không chỉ đánh dấu sự kết nối giữa các đơn vị tham gia, mà còn mở ra kỳ vọng về một hệ sinh thái truyền thông đa dạng, có trách nhiệm và giàu sức sáng tạo. Đây cũng là hướng đi nhằm phát huy nguồn lực xã hội trong công tác truyền thông, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và quảng bá hình ảnh thành phố trong giai đoạn phát triển mới.